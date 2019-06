Uitblinkers Lukaku en De Bruyne leiden Rode Duivels naar simpele zege tegen Schotland Redactie

11 juni 2019

22u38 80 België BEL BEL 3 einde 0 SCH SCH Schotland Rode Duivels De Rode Duivels gaan met een goed gevoel hun vakantie in. De laatste wedstrijd van het seizoen tegen Schotland hebben ze winnend afgesloten met 3-0. Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne bekroonden hun sterke partij met respectievelijk twee en één doelpunt. De Belgen pakken twaalf op twaalf en blijven leider in groep I.

Bekijk hier de 1-0 van Romelu Lukaku:

Het verwachte spelbeeld. De Schotten lieten het initiatief van bij de start aan de thuisploeg. De Rode Duivels versierden een pak kansen. Na een kwartier spelen vond Hazad De Bruyne met een listig steekballetje, maar de draaischijf van Man City besloot hoog over. De Bruyne was de gevaarlijkste man op het veld en knalde enkele minuten later net naast. Ook Witsel kwam dichtbij het openingsdoelpunt, zijn kopbal werd gepareerd door Marshall. Net voor de pauze was het wel prijs voor de thuisploeg. Na goed voorbereidend werk van de broers Hazard kon Lukaku makkelijk binnenkoppen: 1-0. Het moeilijkste werk zat erop.

Na de pauze gingen de Duivels voort op hun elan. Ze creëerden veel kansen, de Schotten kregen het alsmaar moeilijker. Het was Lukaku - wie anders? - die de geruststellende 2-0 op het bord zette. Zijn 25ste goal in 21 interlands. Ongeziene cijfers. In het slot bekroonde uitblinker De Bruyne zijn partij met een doelpunt - mooi schot laag in de hoek. De Belgen wonnen, net als tegen Kazachstan, met 3-0. Ze blijven leider in de groep met het maximum van de punten.