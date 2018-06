Twitter vindingrijk: "We hebben de matrassen van Radja en Kompany gevonden" Redactie

De 23 op maat gemaakte bedden zijn onderweg naar Rusland. Als het van de matrassen afhangt, gaan Leander Dendoncker, Jordan Lukaku, Matz Sels, Adnan Januzaj en Christian Kabasele niet mee naar het WK. Dat opmerkelijk verhaal is ook Twitter uiteraard niet ontgaan. Op sociale media verschijnen alvast enkele vindingrijke tweets. "De matrassenkoning", luidt een onderschrift bij een foto van Roberto Martínez die verwerkt is in het logo van de gelijknamige matrassenmaatschappij. Er dook ook een opvallend filmpje op: "We hebben de matras van Nainggolan gevonden."

Ah, on a retrouvé le matelas de @OfficialRadja 😂😂😂 #rodeduivels #DiablesRouges #matelasgate pic.twitter.com/EwyXhvGNDo James Ensor Bien(@ JamesEnsor_Bien) link

En exclusivité, le matelas de Vincent Kompany. #matelasgate pic.twitter.com/2qOINAON7n Pierre Scheurette(@ PierreScheu) link

Meanwhile, ergens ten lande ... #matrasgate pic.twitter.com/oA1PZ0IlJj Ad Absurdum(@ Peeesas) link

Martinez est dans de sales draps #matelasgate nicolas(@ HMutien) link

De 23 namen nu al bekend! Well done KBVB 🤭🤦🏻‍♂️🙈 https://t.co/aG3fhlslfr Red Devils Moen(@ RedDevilsMoen) link

Discretie en controle houden over de communicatie lijken niet de sterkte van de Voetbalbond... #facepalm #rodeduivels #WK2018 https://t.co/b0kRxQc1JY Filip Aerts(@ FilipAertsDigi) link

Nu weten we wie er écht beslist over de selectie van de Rode Duivels: de Matrassenkoning! #rodeduivels #wk2018 #tousensemble #belgium https://t.co/tn8IYsoE3Q Momus Mobilis(@ MomusMobilis) link

L'Angletterre @England a donc fait un super clip pour donner sa liste des 23... et nous, on fait ça avec des matelas. Pays du surréalisme++ #matelasgate #RedTogether #REDtoBEDer #belgium #belgique Loïc Collet(@ Loic_Collet) link

Gérard Linard, le président de l'Union belge de football, a aussi son matelas fait sur mesure #matelasgate pic.twitter.com/2oVNGoZk1X nicolas(@ HMutien) link

Zou #verhaeghe ervoor gezorgd hebben dat er geen speler van rsca meegaat bij de contractbesprekingen? Boyata en Ciman beter dan dendoncker 🤔😂😂 @rscanderlect Matrasgate #Russia2018 #RodeDuivels https://t.co/st4wQ6av8v Tomisjlav(@ tomisjlav) link