Twijfels rond Benteke, Chadli, Mignolet, Fellaini en Carrasco SK/PJC

05 september 2018

Als voorbereiding op de eerste groepswedstrijd in de Nations League tegen IJsland, komende dinsdag, oefenen de Rode Duivels vrijdag in Schotland. Vier internationals moeten mogelijk afhaken. "Er zijn wat zorgen rond de knie van Benteke, maar we volgen ook Chadli, Mignolet en Fellaini op", vertelde Roberto Martínez, die er niet bij zei dat even later ook Carrasco binnen zou blijven. Koen Casteels en Toby Alderweireld zijn allebei papa geworden van een dochtertje en trainden gisteren evenmin. Omdat twee keepers langs de kant moesten blijven, trainde Davy Roef mee met de A-ploeg.