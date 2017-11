Twee gebuisde Duivels zakken door het ijs, maar ook twee primussen: onze punten na België - Mexico (en ook jij kan hier alle spelers een punt op tien geven) Rudy Nuyens

22u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 BELGA Rode Duivels De Rode Duivels hadden het niet onder de markt met de flukse Mexicanen. De wedstrijd leverde veel stof tot nadenken op voor bondscoach Roberto Martínez en dat valt ook af te leiden uit onze punten.

Thibaut Courtois 6

Had na vijf minuten al een geweldige reflex in huis op een schot van Layún. Kansloos bij de tegengoal uit strafschop. Zonder reactie bij de 2-2, kansloos bij 2-3.

BELGA Thibaut Courtois.

Thomas Meunier 6

Kende een wisselvallige avond. Wisselde goeie ingevingen en scherpe duels af met slordige momenten.

Photo News Thomas Meunier in duel met Hirving Lozano.

Laurent Ciman 4

Had een strafschop nodig om Chicharito af te stoppen en was niet altijd overtuigend genoeg in zijn tussenkomsten.

Photo News Laurent Ciman.

Dedryck Boyata 4

Kon de twijfels niet wegnemen als meest centrale van de drie verdedigers. Slecht positiespel bij de fase die aanleiding gaf tot de strafschop, te weinig gedecideerd in de aanloop naar de 2-2.

BELGA Dedryck Boyata.

Thomas Vermaelen 7

Stelde ondanks zijn gebrek aan matchritme niet teleur. Was scherp in de duels en verzorgde zijn passing.

BELGA Thomas Vermaelen.

Axel Witsel 6

Deed het prima als defensieve middenvelder. Slim bij de intercepties, rustig aan de bal en goed in de opbouw.

Photo News Axel Witsel.

Youri Tielemans 5

Wisselde goeie acties en zuivere passes af met mindere controles en balverlies. Haalde lang niet zijn beste niveau.

Photo News Youri Tielemans.

Nacer Chadli 5

Speelde een vrij anonieme wedstrijd. Deed het niet slecht aan de bal, maar had die te weinig. Kon gebrek aan matchritme niet verbergen.

Photo News Nacer Chadli.

Kevin De Bruyne 6

Kende een paar geniale momenten, in idee én uitvoering, maar was ook te vaak iets te slordig aan de bal. Bij de rust gewisseld.

REUTERS Kevin De Bruyne.

Eden Hazard 8

Speelde een hele sterke wedstrijd. Voetbalde gretig, kende een grote actieradius en maakte acties dat het een lieve lust was.

Photo News Eden Hazard.

Romelu Lukaku 8

Deed het uitstekend als aanspeelpunt en voetbalde zuiver in de combinaties. Lag aan de basis van de eerste goal en maakte zelf de tweede en de derde. Komt zo op 30 goals en evenaart het record van Paul Van Himst en Bernard Voorhoof.

BELGA Romelu Lukaku.

Moussa Dembélé 7

Viel bij de rust goed in voor Tielemans. Was bijzonder balvast en troefde zijn tegenstanders af in de duels. Voetbalde met veel overzicht.

Photo News Moussa Dembélé.

Dries Mertens 7

Viel na de rust goed in voor De Bruyne. Maakte goeie acties, zette Ochoa met een knal aan het werk en gaf twee assists aan Lukaku.

BELGA Dries Mertens.

Thorgan Hazard en Divock Origi vielen te laat in voor een beoordeling.

