Twaalf jaar later doen de Hazards iets beter dan de Mpenza's

Rode Duivels Het paste in de feestavond: broers Eden en Thorgan Hazard voor het eerst samen aan de aftrap. Alsof dat niet genoeg was, stonden ze ook samen op het scorebord. Dromen zijn niet altijd bedrog.

Ze vlogen mekaar na de 2-0 in de armen: oprecht blij voor mekaar. Broederliefde op zijn best. En zeggen dat ze zich in november vorig jaar, toen tegen Nederland in de Amsterdam ArenA, al dolgelukkig voelden. Tijdens het 1-1-gelijkspel in de oefenpartij tegen Oranje mocht Thorgan Hazard 26 minuten voor tijd invallen, aan de zijde van Eden, wat hen meteen tot het negende broederpaar in de geschiedenis van de nationale ploeg maakte. "Een van de mooiste momenten uit onze carrière", zouden Eden en Thorgan, naast familie vooral hele goeie vrienden, daar achteraf over verklaren.



De partij tegen Cyprus komt evenwel prominenter in het plakboek van mama Carine. Ten eerste was het de eerste keer dat haar zonen samen in de basis stonden bij de Rode Duivels, voor Thorgan was het zelfs zijn eerste interland als titularis tout court (op een totaal van zes). Maar nog leuker: zowel Eden als Thorgan konden scoren, waarmee het duo in de voetsporen van Emile en Mbo Mpenza trad. Die twee broers pikten in 2005 elk een goal mee in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Griekenland (2-0).



photo_news Emile Mpenza maakt in 2005 de 1-0 tegen Griekenland.

Twaalf jaar laten deden de Hazards iets beter dan de Mpenza's, met in totaal drie treffers gisteravond. Eden nam er, voor het eerst in zijn loopbaan als international, twee voor zijn rekening, Thorgan één - niet onlogisch gezien het surplus aan talent van de Chelsea-smaakmaker. Na een goeie balrecuperatie van Youri Tielemans opende Eden de debatten met een geplaatst afstandsschot. Net voorbij het uur benutte hij dan weer, in zijn gekende 'coole' stijl, een strafschop voor de 3-0.



Tussendoor wilde Thorgan, die van Roberto Martínez verrassend de voorkeur kreeg op Dries Mertens, niet onderdoen. Zo gaat dat: als de oudere broer zijn veters kan knopen, wil de jongere dat ook zo snel mogelijk kunnen. Tegen Cyprus was het dus niet anders: na een redding van doelman Panayi was hij het meest alert om de rebound binnen te duwen.



De goals waren de bekroning van een interland die de Hazards wilden kleuren. Vanaf het eerste fluitsignaal toonden ze initiatief om de supporters te vermaken, met regelmatig fris samenspel op de korte ruimte - hakje hier, dribbel daar. Het was per slot van rekening toch een feestavond, niet? Niet het minst voor de familie Hazard.

Topschutterslijst België

NAAM CAPS GOALS



1. Paul Van Himst 81 30

Bernard Voorhoof 61 30

3. Jef Mermans 56 28

4. Marc Wilmots 70 28

Romelu Lukaku 63 28

6. Robert De Veen 23 26

Raymond Braine 52 26

8. Wesley Sonck 55 24

9. Marc Degryse 63 23

Jan Ceulemans 96 23

11. Rik Coppens 47 21

12. Pol Anoul 48 20

Eden Hazard 81 20

Erwin Vandenbergh 48 20

