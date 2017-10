Tussen geniaal en verward: Rode Duivels zetten op een dolle avond in Sarajevo orde op zaken Stephan Keygnaert in Sarajevo

19u49 0 BELGA 83': Yannick Carraso trapt de winnende 3-4 voorbij Begovic. Rode Duivels Weergaloze periodes afgewisseld met momenten van onverklaarbare verslapping - ziedaar de Rode Duivels op een regenachtige avond in Bosnië. Met de hand van de trainer, die uitstekend omgooide bij de rust, zette België orde op zaken in een dolle wedstrijd.

Moet er nog zand zijn? Kruiwagens vol, voor de aftrap, om de akker van boer Charel in Sarajevo voetbalwaardig te krijgen. Je zou denken, No Country For Eden Hazard. Integendeel, een chef d'oeuvre van hem in het openingskwartier - gezwind nam hij de Rode Duivels op sleeptouw, en na een dubbele één-twee met Meunier vlamde die laatste onhoudbaar in doel (0-1). Wat België vijftien minuten lang op de 'mat' legde, was onweerstaanbaar. Rond Hazard dansten alle poppetjes in harmonie. Veel beweging zonder bal, voetbal tussen de linies van de tegenstander, en alles overgoten met een air van gezonde arrogantie. WK-klaar, kortom.

Photo News Meunier jaste al na vier minuten een assist van Hazard in doel: 0-1.

Photo News Mertens met felicitaties voor Meunier.

Maar toén zakte het kaartenhuisje plots in elkaar. Een bekend fenomeen. Het is niets tactisch - zoals in het verleden wel eens gebeurde. Je kunt het alleen psychologisch verklaren. Het zit in het bloed. Een béétje, vergeef ons de term, 'karaktergestoord' - dát en 'genialiteit' liggen nu eenmaal vaak in hetzelfde spectrum. Die laatste twintig minuten voor de rust waren een drama - in de passing, in de opbouw, in de concentratie. Individueel (Mertens, De Bruyne) en collectief verzopen. Medunjanin (1-1) en Visca (2-1), na een blunder van feestvarken Vertonghen, profiteerden. WK-onwaardig. Met daarbovenop de blessure voor Fellaini - 'The Special One' zal er niet om lachen.

Photo News 29': Over en uit voor Fellaini die een knieblessure opliep.

Waar is dat feestje, Jan?

Martínez greep in bij de rust. Mertens bleef binnen, Tielemans kwam het evenwicht op het middenveld herstellen en De Bruyne ging een rij hoger spelen. Voorts schoof de bondscoach een paar meter met Vertonghen, waardoor Carrasco minder áchteruit moest lopen. Dáárom heb je vorig jaar een goéde coach genomen. En waar de Rode Duivels in het verleden in hun geestestoestand bleven steken, veerden diezelfde jongens nu op, net als in Athene. Een staaltje van autoriteit. Van persoonlijkheid, ook. In Bosnië, bij boer Charel, zonder veel waarde in de weegschaal, even de puntjes op de i gezet. Na een prima actie van Carrasco was Batshuayi attent genoeg om de rebound in doel te droppen (2-2) - het werk van een goaltjesdief, want voor het overige zat hij niet écht in de match.

Photo News 59': Batshuayi werkt de rebound binnen nadat Begovic een schot van uitblinker Carrasco lost. 2-2.

Niet veel later tikte Vertonghen, uit een hoekschop, aan de tweede paal de Rode Duivels weer op voorsprong (2-3). Waar is dat feestje, Jan? Het was inmiddels gestopt met stortregenen - zélfs de weergoden waren onder de indruk van de comeback van de bezoekers. Het draadje dat was losgekomen netjes hersteld. Terug in de 'genialiteit'. Hoe anders kun je uitleggen dat de Duivels één minuut na hun slap momentje op een hoekschop (3-3, Dumic) metéén terugsloegen - assist Meunier, knap afgewerkt door Carrasco (3-4), die een dijk van een tweede helft neerzette. De Rode Duivels op een dolle avond in Sarajevo: tussen geniaal en verward.

Photo News 68': Vertonghen werk, nota bene met rechts, een door Carrasco verlengde corner van De Bruyne binnen. 2-3.

Photo News Vertonghen, die zijn 96ste interland speelde en zo de nieuwe recordhouder is van het aantal caps, maakte zijn fout die leidde tot de 2-1 helemaal goed.

BELGA Belgisch feestje na de 3-4 van Carrasco.

Photo News Aparte avond voor Vertonghen, met een zware fout én een goal.