Tunesië wil ondanks Rode Duivels en Engeland "absoluut naar achtste finales WK"

Mathieu Goedefroy

10u21 1 AFP De Tunesische bondscoach op de WK-loting in het Kremlin.

De Tunesische nationale ploeg - straks op het WK de tweede tegenstander van onze Rode Duivels in groep G - wil zich in Rusland "absoluut plaatsen voor de achtste finales". Dat heeft bondscoach Nabil Maaloul vanochtend gezegd op een persconferentie in de Qatarese Aspire Academy, waar de Tunesiërs anderhalve week op stage waren. "We kunnen toegeven dat Engeland en België op een hoger niveau spelen dan wij, maar het is aan ons om ons eigen potentieel ten volle te benutten. We moeten onze wedstrijden proberen winnen op de details. België beschikt over een aanvalskracht van wereldklasse, maar we gaan ook tegen hen spelen met de volle overtuiging dat we ons doel - de kwalificatie - kunnen halen."

België en Tunesië nemen het op 23 juni tegen mekaar op in de Otkrytie Arena in Moskou.

