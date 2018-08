Trossard: "Mooi bewijs dat je ook als speler uit de Belgische competitie geselecteerd kan worden" KDZ/YP

Leandro Trossard is één van de nieuwkomers in de selectie van bondscoach Roberto Martínez voor het tweeluik Schotland-IJsland. De flankaanvaller van Genk gaf in een eerste reactie aan niet geheel verrast te zijn door zijn selectie. "Ik had het wel een beetje verwacht door mijn goede prestaties van de voorbije weken, maar het is toch mooi dat ik er bij ben. Het is een mooi bewijs dat je ook in de Belgische competitie kan spelen én geselecteerd kan worden, al helpt het natuurlijk dat ik in een goeie ploeg speel. Het is een beloning voor het harde werk en voor mijn prestaties sinds de play-offs. Of ik zenuwen zal hebben? Dat zal ik dan wel merken, maar nu ben ik relax. Ik laat alles op me afkomen. Het is wel fijn dat er met Timothy Castagne nog iemand bij is waarmee ik al samen heb gespeeld."