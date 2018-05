Training start zonder Vertonghen, Thorgan Hazard hoopt op definitieve selectie: "Laten zien dat ik de Rode Duivels iets kan bijbrengen", Alderweireld wordt vader DMM/SVL

23 mei 2018

11u16 7 Rode Duivels Twee Hazards op de voorlopige WK-lijst van bondscoach Roberto Martínez. Vandaag nam de jongste, Thorgan, de tijd om de pers te woord te staan. " Als je geen zin hebt om wereldkampioen te worden, moet je niet naar Rusland gaan."

Voorlopig nog op de voorlopige lijst met 28 namen dus, Thorgan Hazard, maar de aanvallende middenvelder van Borussia Mönchengladbach hoopt er straks in Rusland wel bij te zijn. "Ik heb mijn beste seizoen tot nu toe achter de rug. Vooral de start en het einde waren goed. Na een weekje rust ben ik helemaal klaar om mij te focussen op de Rode Duivels. Ik voel mij eigenlijk nog fris."

Dat de sfeer goed zit bij de nationale ploeg, vertelde Hazard ook. "Natuurlijk is er wat gezonde competitie, maar we zijn blij om elkaar terug te zien. Ik besef wel dat er nog vijf spelers moeten afvallen. Ik weet dus niet zeker of ik tot de definitieve lijst van 23 zal behoren. Het is aan mij om me de komende dagen te bewijzen. Ik wil laten zien dat ik de Rode Duivels iets kan bijbrengen. Ik zal de beslissing van de coach snel horen."

"Nu voel ik trouwens ook dat ik meer kans maak om erbij te zijn. Ik was dit seizoen belangrijk bij mijn team en heb nog stappen gezet. Ik heb de voorbije interlands ook veel speelminuten gemaakt en dat is een goed teken. Daarnaast is het wellicht ook een voordeel dat ik op meerdere posities uit de voeten kan. Maar opgelet, ik vind een definitieve selectie niet vanzelfsprekend. Ik moet mijn plaats nog verdienen."

Speelt natuurlijk ook de rol van broer Eden Hazard. "Ik hoop in elk geval niet dat de bondscoach me meeneemt om mijn broer te plezieren. Natuurlijk zou het fantastisch zijn om samen Eden een WK te spele. Het is iets wat niet veel mensen kunnen zeggen. Maar ik zeg het, het moet draaien om mijn kwaliteiten als speler."

""We hebben een sterke kern, maar ik zie ons niet als favoriet", verduidelijkte Hazard zijn verwachtingen voor de Rode Duivels tout court. "Brazilië, Spanje, Frankrijk en uiteraard Duitsland zijn voor mij de te kloppen landen. We moeten in eerste instantie focussen op de groepsfase. Elke Duivel heeft zin om eraan te beginnen, en we hebben de kwaliteiten om ver te geraken. Maar er kan veel gebeuren op een WK. Blessures, scheidsrechterlijke beslissingen, gele of rode kaarten op een slecht moment,... Ik hoop dat we het geluk aan onze zijde hebben in Rusland."

Training start zonder Vertonghen

Na Hazards persconferentie werd opnieuw getraind op het oefencentrum van de Belgische voetbalbond in Tubeke. Dembélé, Chadli, Alderweireld, Kompany, Thorgan Hazard, Kabasele, De Bruyne, Benteke en Batshuayi tekenden present. Van de beschikbare spelers bleef alleen Jan Vertonghen weg van het oefenveld. De verdediger van Tottenham bleef binnen voor wat extra fitness-oefeningen.

Toby Alderweireld wordt eerste keer papa

Aan het einde van de eerste trainingsdag bij de Rode Duivels had Toby Alderweireld nog heuglijk nieuws te melden. De 29-jarige verdediger van Tottenham en zijn vrouw Shani Van Mieghem verwelkomen dit jaar nog hun eerste kindje. Na een desastreus begin van 2018 op clubniveau, is dit familiaal geluk een welkome opsteker voor Alderweireld.

Alderweireld verspreidde het nieuws zelf op een zeer originele manier via Twitter.

2 are becoming 3... ♀💖 pic.twitter.com/X13c7MRVPe Alderweireld Toby(@ AlderweireldTob) link