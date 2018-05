Training Rode Duivels begint met minuut stilte en vier afwezigen FDZ

30 mei 2018

De training van de Rode Duivels in het nationaal oefencentrum van Tubeke is vanmorgen om 11u met een minuut stilte gestart ter ere van de slachtoffers in Luik. Daar richtte een gedetineerde met penitentiair verlof gisteren een bloedbad aan. Twee politieagentes en een student werden gedood en er raakten vier politieagenten gewond.

De training begon daarna met 22 spelers. Kompany, Vermaelen, Fellaini en Witsel trainen niet met de groep. Die laatste trainde gisteren ook al individueel binnen. Yannick Carrasco en Nacer Chadli kregen nog wat behandelingen en sloten iets later dan de rest aan. Ook Simon Mignolet is er nog altijd niet bij. Hij geniet even van vakantie na de verloren Champions League-finale met Liverpool.