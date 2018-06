Toonaangevende Spaanse sportkrant Marca eindelijk op spoor van onze nationale doelman: "Alle wegen van Real Madrid leiden naar Courtois"

Kristof Terreur

30 juni 2018

13u47

Bron: Eigen berichtgeving 3

"Alle wegen van Real leiden naar Thibaut Courtois”, titelt Marca vandaag op zijn website. Nadat de huiskrant van Real Madrid al weken de komst van Alisson (AS Roma) aankondigt, zit Marca ook eindelijk op het spoor van de nationale nummer één. Nochtans is er de voorbije twee weken weinig veranderd. Zoals we hier al schreven informeerde Real wel degelijk bij Chelsea naar de vraagprijs van de Rode Duivel, maar daar bleef het bij. Met AS Roma werd er wel concreet onderhandeld, alleen blijft een akkoord op clubniveau nog altijd uit. Voorlopig is Real niet bereid de vraagprijs van tussen 70 en 80 miljoen euro op tafel te leggen. Zou het daarom zijn dat de club zijn favoriete krant gebruikt om met de piste-Courtois druk te zetten op de gesprekken met Roma - “Kijk, als jullie niet happen, gaan we voor ‘tweede keus’ Courtois en kunnen jullie naar de miljoenen fluiten?” Of trekt de Koninklijke definitief de stekker uit de onderhandelingen?

Vergevorderd zijn de gesprekken met Courtois overigens nog niet. De doelman zou graag terugkeren naar Spanje om dichter bij de kinderen te zijn, maar verder dan wekelijkse contacten en verkennende babbels met agent Christophe Henrotay zitten de onderhandelingen niet. Op clubniveau is het stil. Er lijkt tot vandaag geen haast mee gemoeid. Sowieso hakt Courtois pas na het WK een knoop door over zijn toekomst. Zijn contract bij Chelsea loopt binnen een jaar af en voorlopig is hij niet geneigd bij te tekenen. Als hij niet verlengt, willen The Blues Courtois deze zomers elders slijten. Liefst voor minstens 50 miljoen. Als vervanger voor Courtois heeft de clubleiding Alisson in gedachten.