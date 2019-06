Toch één prijsje: Verschaeren is jongste doelpuntenmaker ooit op EK U21 LPB

23 juni 2019

09u26

Bron: Belga 0 Rode Duivels Troostprijsje voor de Jonge Duivels: Yari Verschaeren (17) kroonde zich zaterdagavond tijdens de 3-1-nederlaag tegen Italië tot de jongste doelpuntenmaker ooit op een EK U21. De goal van de Anderlecht-youngster - ook de jongste speler op dit EK - was een pareltje en dat vond Verschaeren zelf ook.

"Ik ben heel blij met mijn goal", aldus Verschaeren. "Misschien is de treffer niet zo belangrijk. We waren al uitgeschakeld en verliezen de wedstrijd ook. Hij zal dus zeker niet de geschiedenisboeken in gaan, maar ik vind hem wel mooi. Een lekkere krul. Het was er eentje om in te kaderen en ook mijn mooiste goal ooit. Blijkbaar ben ik ook de jongste doelpuntenmaker ooit op een EK voor beloften, heb ik vernomen. Dat is wel een statistiek om mee te kunnen uitpakken."

Vervolgens ging Verschaeren dieper in op zijn traptechniek. "Ik heb een goede trap, maar dat is er dit seizoen bij Anderlecht niet te vaak uitgekomen. Hopelijk lukt het mij volgend seizoen vaker, maar ik ga er nu ook niet extra op focussen.”

Toekomst

Bondscoach Johan Walem loofde Verschaeren, maar benadrukte dat hij geduld moet blijven tonen. “Yari is een kalme, gereserveerde, maar toch zelfzekere jongen”, aldus Walem. “Hij weet wat hij kan, maar weet ook dat hij nog veel moet leren. Hij mag zijn tijd nemen. Het is niet makkelijk om te spelen op dit niveau. Hij was er niet bij in de kwalificaties, kwam pas in de voorbereiding bij de groep, maar toonde zich toch. Yari is voor mij de toekomst van het Belgische voetbal. Hij zit minstens twee jaar voor op zijn leeftijdsgenoten. Net als jongens als Sebastiaan Bornauw en Alexis Saelemaekers hoop ik ook op Yari te kunnen rekenen tijdens de volgende EK-kwalificaties.”