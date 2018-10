Toby Alderweireld: "Prestaties uit verleden bieden geen garantie voor toekomst" Redactie

10 oktober 2018

12u32

Bron: Belga 0 Rode Duivels "Onze goede prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst", verklaarde Rode Duivel Toby Alderweireld twee dagen voor de confrontatie met Zwitserland in het kader van de Nations League.

Na de derde plaats op het WK boekten de Rode Duivels twee overtuigende zeges op verplaatsing, 0-4 in Schotland en 0-3 in IJsland. "We moeten voortgaan op dit elan", stelde Alderweireld. "Als we beginnen te denken dat alles goed zal gaan, dan zal dit gauw stoppen. De ploegen zijn gemotiveerd tegen ons. Onze goede prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst."

De komende tegenstander van de Rode Duivels is Zwitserland, dat op het WK in Rusland werd uitgeschakeld in de achtste finales. "Het wordt moeilijk, want Zwitserland heeft een goede ploeg en ze spelen goed voetbal. We moeten thuis een goed resultaat behalen."

Met de terugkeer van Christian Kabasele (in de preselectie voor het WK in Rusland) en Jason Denayer (afwezig sinds het EK 2016) en de eerste selectie van Brandon Mechele zag Alderweireld enkele nieuwe verdedigers hun opwachting maken. "Ik twijfel niet aan hun kwaliteiten, ze zullen het goed doen", stelde de Tottenham-verdediger. "Ik heb ook veel vertrouwen in de spelers uit de Jupiler Pro League die erbij zijn gekomen, want het niveauverschil met de buitenlandse competities wordt kleiner."

Op clubniveau kende Alderweireld een goed seizoensbegin. "Ik voel me goed, ik heb bijna elke wedstrijd gespeeld. Ik ben tevreden, alles gaat goed."