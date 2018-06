Toby Alderweireld, de stille kracht van de nationale ploeg: "Ik denk dat België mij wel apprecieert" Stephan Keygnaert

14 juni 2018

06u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rode Duivels Sinds maandag telt Toby Alderweireld (29) 77 caps - net zoveel als Vincent Kompany, vier minder dan Paul Van Himst. Alderweireld is de stille kracht van de Gouden Generatie. Hij gaat pas opvallen als hij niét meedoet. Eén week voor Belgiës WK-openingsmatch tegen Panama ging ie zitten voor een one-on-one over de Rode Duivels en wat erna komt: "Ik zal een goede papa zijn."

Goeiemorgen. Merci om zo kort voor het WK nog een interview te willen geven.

Toby Alderweireld: "Geen probleem. Ik ben weinig in België. Op deze manier wil ik respect tonen. Als ik in het land ben, ben ik bereid om mij te laten zien aan de mensen - ik heb 'Gert Late Night' gedaan vorige week, ik gaf een interview aan 'De Zondag', nu jij. 't Is raar, eigenlijk - omdat ik nooit gevoetbald heb in België, en ik sinds mijn vijftiende in het buitenland leef, is mijn clic met België vrij laat gekomen. Beter laat dan niet, hé. (lacht)"

De General Manager van het communicatiebedrijf 90/24 waarmee jullie samenwerken, Pieter Maenhout, vertelde mij: "Toby heeft wel degelijk een mening over de Rode Duivels, maar hij voelt niet steeds de nood om die uit te spreken." Komaan, Toby.

(lacht) "Ik weet van mezelf dat ik geen hónderd dinges zeg, maar de twee, drie dingen dié ik zeg tijdens een meeting, helpen wel, denk ik. 't Is al veel verbeterd, hoor - vroeger was ik nóg introverter. Ik moet mij goed voelen in een gezelschap om mij te laten gelden. Ik ben niet iemand: 'Iedereen laat mij links liggen, ik ga toch het hoge woord voeren.' Hier ook, in de nationale ploeg... - ik moet het respect van de groep voelen om iets te zeggen. En dat is er dus. Ik heb zaken bewezen in mijn carrière, en ik ben op een leeftijd gekomen dat ik niet meer als kleine jongen word aanzien."

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN