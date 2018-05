To Radja or not to Radja? Volg hier maandag vanaf 11u30 live welke 23 namen de WK-selectie van Roberto Martínez halen Redactie

19 mei 2018

09u50 0 Rode Duivels Nadat zondag de laatste teerling geworpen wordt in de schier eindeloze rollercoaster die play-off 1 heet (Standard of toch nog Anderlecht tweede? Welke schlemiel blijft achter als zesde - de enige plaats waar je niets mee koopt?), schakelen we ons een dag later al meteen in WK-modus. En hoe!

Maandagmiddag volgt immers al meteen met het moment der waarheid voor Radja Nainggolan. En nog enkele jongens genre Benteke, Origi, Kabasele of Boyata. Zullen zij de 23-koppige selectie van onze bondscoach halen? Om 12u komt Roberto Martínez met zijn verdict, om 11u30 beginnen we er hier aan op HLN.be. De persconferentie waarin Martínez zijn 23 namen dicteert, zal live te volgen zijn. To Radja or not to Radja - dat is natuurlijk vooral dé vraag. Of tovert Roberto nog een wit konijn uit z'n Spaanse hoed? Waarna we de 23 WK-gangers snel aan U voorstellen en ook de eerste reacties rond de gelukkige geselecteerden en de ongelukkige afvallers brengen. Gewezen bondscoaches, ex-internationals die het allemaal als eens meegemaakt hebben, prominente analisten: hier passeren ze de revue.

In de vooravond schakelen we vervolgens nog een versnelling hoger, wanneer we in samenwerking met Proximus 11 een aparte VISTA!-aflevering brengen speciaal gewijd aan de WK-selectie van Martínez en onze kansen op de WK-goud (ja toch?) in Rusland. Schuiven aan in onze voetbalwebcast: Marc Degryse en Jan Mulder, analisten van Het Laatste Nieuws, en Stephan Keygnaert, chef voetbal van Het Laatste Nieuws. Moderator is Niko Lainé van Proximus 11. VISTA! goes Russia laten we vanaf 18u30 in onze live en op de Facebookpagina van HLN Sport integraal op U los.