Tielemans tevreden over prestatie tegen Schotland: "Kon het heel goed vinden met Dembélé" Redactie

09 september 2018

20u40

Bron: Belga 0 Rode Duivels Youri Tielemans blikte in aanloop naar de Nations League-wedstrijd van dinsdag in IJsland tevreden terug op zijn prestatie in de oefeninterland tegen Schotland (0-4). "Als ik naar mijn individuele niveau tegen Schotland terugkijk, mag ik best tevreden zijn", aldus de 21-jarige middenvelder. "Mijn balcontrole was goed en bij balverlies reageerde ik assertief, zoals de trainer me gevraagd had." Ook zijn moeilijk eerste seizoen bij Monaco kwam ter sprake: "Ik heb er veel uit geleerd, maar nog eens zo'n seizoen zou ik niet overleven."

"In de wedstrijd tegen Schotland kon ik het heel goed vinden met Moussa Dembélé. Of we tegen IJsland opnieuw samen aan de aftrap zullen staan, laat ik aan de bondscoach over. Samen met Witsel vechten we immers met drie voor twee plaatsen, en dan vergeet ik nog andere spelers die in principe ook in aanmerking komen", aldus de middenvelder van AS Monaco.

Dinsdag (20u45) is in Reykjavik IJsland de volgende opponent. "Nee, die 6-0 nederlaag van IJsland tegen Zwitserland hebben we niet gezien, maar we zullen die wedstrijd nog wel analyseren. Op de training hebben we ons gefocust op onze spelprincipes." Tielemans kwam ook terug op zijn nog prille interlandcarrière. "Vier van mijn veertien interlands speelde ik op het WK in Rusland. Ik had niet verwacht dat ik daar zo vaak zou spelen", aldus de voormalige publiekslieveling van Anderlecht.

Tielemans werd na zijn terugkeer uit Rusland volwaardig basisspeler bij zijn club AS Monaco. Dat was vorig seizoen niet altijd het geval. "Bij Monaco heb ik me vorig seizoen goed ontwikkeld, hoewel ik regelmatig op de bank moest zitten. Dat heeft me veel geleerd op mentaal vlak. Ik ben nu een completere speler dan een jaar geleden: ik ben geëvolueerd op tactisch, technisch en mentaal vlak. Ook mijn snelheid van uitvoering is er op vooruitgegaan. Maar laat het ons zo stellen: nog zo'n seizoen zou ik niet overleven. Op dit moment in je carrière moet je kunnen spelen."

Birger Verstraete: "Alles gaat veel sneller bij de nationale ploeg"

Kersvers Rode Duivel Birger Verstraete speelde vrijdagavond in Hampden Park tijdens het duel met Schotland (0-4 winst) zijn eerste minuten in het shirt van de Rode Duivels. De middenvelder van AA Gent mocht in de 85e minuut invallen en sprak daar zondag met de pers over.

De 24-jarige Verstraete was onder de indruk van het niveau van de trainingen bij het nationale elftal. "Het is gek, de kwaliteit en het tempo zijn gewoon ongelooflijk. Je moet veel sneller denken. Nog nooit heb ik zulke trainingen meegemaakt", verklaarde Verstraete tijdens een persconferentie in het spelershotel. Samen met Timothy Castagne, Hans Vanaken en Leandro Trossard behoort hij tot de nieuwkomers in de kern van Roberto Martinez.

"Het is fantastisch deel te mogen uitmaken van dit team en deze generatie. Echt fenomenaal. Ik probeer te leren van de meer ervaren spelers, zoals Axel Witsel die op dezelfde positie speelt. Hij geeft me veel tips op de trainingen."

Verstraete debuteerde in 2012 als prof bij Club Brugge. Na passages bij Moeskroen (2014-2015) en Kortrijk (2015-2017) begon de middenvelder in januari 2017 aan zijn avontuur bij AA Gent. "Ik voel me daar goed in mijn vel. Ik speel bijna elke wedstrijd. Ik denk helemaal niet aan een eventuele transfer, ik wil me blijven concentreren op mijn spelniveau", onderlijnde Verstraete. Bij de Buffalo's vond Verstraete al vier keer de weg naar doel, en dat in zes wedstrijden.