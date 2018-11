Tielemans over malaise bij Monaco: “Leerrijke periode” - Januzaj ambitieus: “Nations League winnen is vergelijkbaar met Champions League of WK winnen” MH

13 november 2018

17u07 0 Rode Duivels In aanloop naar het tweeluik IJsland en Zwitserland stonden Adnan Januzaj en Youri Tielemans vandaag de pers te woord. Een steeds terugkerend onderwerp: Thierry Henry en AS Monaco. “Hij staat iets verder van de groep dan bij de Rode Duivels. Dat is logisch”, vertelde Tielemans.

Of Thierry Henry gemist wordt bij de spelersgroep? “Tuurlijk is het jammer dat hij er niet meer is – hij gaf veel aanwijzingen”, stak Adnan Januzaj, die als eerste het woord kreeg, van wal. “Maar ik ben ervan overtuigd dat het bij Monaco wel in orde komt met hem.” De ambities wat de Nations League betreft, zijn alvast duidelijk. “We willen het eerste team worden dat de Nations League wint”, zegt hij. “Het is vergelijkbaar met de Champions League of een WK winnen.”

Januzaj, 23 intussen, stond het seizoensbegin aan de kant met blessureleed. Intussen is de linkspoot naar eigen zeggen weer topfit. “De laatste twee wedstrijden bij Real Sociedad heb ik telkens 90 minuten gespeeld. Ik kan dus zonder problemen nog eens een volledige wedstrijd afwerken. Ik ben nog steeds een jonge speler en wil stilaan groeien naar mijn beste niveau. Alles begint met hard te werken. Ik ben gelukkig in Spanje, waar ik in een grote competitie speel.”

Tielemans: “Leerrijk om laatste te staan”

De malaise bij Monaco wil Youri Tielemans (21) -eventjes toch- van zich afzetten. “Ik voel me heel goed, zowel fysiek als mentaal”, vertelt hij. “Ik ben hier met dezelfde instelling als altijd: werken, goed spelen en me tonen. Het is altijd fijn om hier te zijn. Ik ga nu niet te veel aan de situatie in Monaco denken. Ik heb het nog nooit meegemaakt om laatste te staan – het is wel leerrijk. Ik denk dat we gewoon een overwinning nodig hebben om uit de negatieve periode te raken.”

In Frankrijk moest Tielemans de voorbije maanden vaak kritiek slikken. “Ik probeer niet naar de kritiek te luisteren, want die is er altijd”, aldus de middenvelder. “Ik probeer gewoon naar de trainer en de staf te luisteren. Ik probeer ploegmaats op sleeptouw te nemen. Vanuit mijn positie is het heel belangrijk dat ik veel spreek met de andere gasten. De match tegen Club Brugge was, qua score, een dieptepunt.”

In Monaco staat Henry iets verder van de spelersgroep dan bij de Rode Duivels. “Dat is logisch. Als hoofdcoach moet je bepaalde zaken anders aanpakken dan als T2. Maar zijn manier van werken is hetzelfde: heel nuchter naast het veld, maar op het veld is het hard werken.”