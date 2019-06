Tielemans: “Er is contact geweest met grote clubs, de kans is klein dat ik terugkeer naar Monaco” DMM

06 juni 2019

16u37 1 Rode Duivels Ook vandaag weer twee Rode Duivels aan het woord in de aanloop naar de EK-kwalificatiematchen tegen Kazachstan en Schotland. Youri Tielemans en Christian Benteke namen het woord. Die eerste lichtte een tipje van de sluier op over zijn toekomst.

Waar voetbalt Youri Tielemans na de transferzomer? De Rode Duivel werd in het tweede deel van dit seizoen door Monaco aan Leicester City uitgeleend.. Tielemans deed het meer dan aardig in Engeland. In die mate dat hij op de radar staat van meerdere topclubs. Zo zou Manchester City één van de gegadigden zijn. Een tergukeer naar Monaco lijkt uitgesloten. Tielemans: “De kans is klein dat ik terugkeer naar Monaco. Voor het overige kan ik weinig zeggen, buiten dat de onderhandelingen lopen. Ik verkies een definitieve transfer, ja. Ik sta open voor elke Europese competitie. Er is al contact geweest met grote clubs en daar ben ik aangenaam door verrast.”

“Leicester is een grote club, maar tegelijk erg familiaal. Iedereen liet me meteen erg welkom voelen, zowel op als naast het veld. De tweede seizoenshelft is heel goed verlopen. Het niveau was hoog, maar ik ken mijn eigen niveau en wist dat ik dat zou aankunnen. In Monaco hebben ze gezien dat ik mij goed ontwikkeld heb. Na het seizoen hebben de club en mijn management een overeenkomst gevonden. Een transfer komende zomer is dus mogelijk.”

Tielemans kwam ook nog even terug op de spelletjesavond van gisteren. Daarbij kwamen enkele grootheden uit de Belgische sport over de vloer in Tubeke. Nicky Degrendele, Bart Swings, Sven Nys, An Wauters, Jean-Michel Saive en ook Tia Hellebaut waren van de partij. “Het is een plezier om hen te leren kennen. Ook zij hebben ons land vertegenwoordigd en deden dat zelfs met (olympische) titels. Ik was vooral onder de indruk van Tia Hellebaut. Ik was nog jong toen ze olympisch kampioen werd, maar ik heb daar veel herinneringen aan.”

Voor de volledigheid: het ploegje met Youri Tielemans, Hendrik Van Crombrugge, Tia Hellebaut en Thomas Vermaelen ging met de beker aan de haal. “Inderdaad, wij hebben gewonnen. Bovenal was het een leuke avond. Ik ben blij dat de federatie en de trainerstaf dit voor ons georganiseerd heeft.”