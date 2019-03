Tielemans doet relaas van hectisch jaar: “Ik zie mijn passage in Monaco helemaal niet als een mislukking” XC

18 maart 2019

19u46

Bron: Belga 0 Rode Duivels Youri Tielemans kende op z'n zachtst gezegd een woelig seizoen 2018-2019. De middenvelder moest aan het begin van het seizoen uitgroeien tot één van de sterkhouders bij Monaco, maar een half jaar - en een diepe sportieve malaise - later vertrok Tielemans op huurbasis naar Leicester City. Daar behoort hij in zijn eerste maanden meteen tot één van de uitblinkers. De Brusselaar blikte vandaag terug op de hectische periode.

"Persoonlijk voel ik mij geen andere speler sinds mijn verhuur aan Leicester", stak Tielemans van wal. "In Monaco waren de resultaten niet goed en was er veel negativiteit. Ik heb twee trainerswissels meegemaakt en dan is het moeilijk om te presteren. De terugkeer van Leonardo Jardim in januari was enigszins bizar. Ik was verrast. Het gebeurt niet dikwijls dat een trainer al zo snel terugkomt.”

“Ik heb maar 2-3 dagen meer met Jardim samengewerkt. Ik weet niet of ik gebleven zou zijn als hij niet was teruggekomen. Een uitleenbeurt was gewoon de beste keuze, denk ik. Ik zie mijn passage in Monaco helemaal niet als een mislukking. Het lukte dit seizoen gewoon niet. Ik ben er een veel betere speler geworden. Ik zie het ook gewoon zitten om komende zomer terug te keren. Ik sta voor veel open. Ook voor een verlengd verblijf in Leicester, hoor. We zien wel wat er gebeurt. Ik wacht af en doe mijn best op het veld. Daarna zien we wel wat er komt."

Bij de Rode Duivels voelt de middenvelder zich altijd als een vis in het water. Hij miste sinds het WK nog geen enkele wedstrijd en lijkt ook tegen Rusland en Cyprus een zekerheid op het middenveld. "Ik kom altijd naar de Duivels om zoveel mogelijk minuten te maken", legde Tielemans uit. "Door de vele blessures stijgen mijn kansen om te spelen. Maar ik ben er klaar voor. Ik ben sinds het WK een vaste waarde geworden. Vaak stond Axel Witsel naast mij. Hij is er door blessure niet bij nu en zal gemist worden. Axel is een heel belangrijke speler, een controleur. Het is makkelijk om naast hem te spelen. Het maakt mij niet uit wie hem vervangt. Dat is aan de coach. We hebben nog genoeg goede opties op het middenveld."