Tielemans: "De toekomst zijn is goed, maar ik hoop dat ik in het heden ook iets kan betekenen voor de ploeg" TLB

09 juni 2018

15u56

Bron: Belga 0 Rode Duivels Youri Tielemans is op uitzondering van de geblesseerde Thomas Vermaelen een van de twee veldspelers in de WK-selectie die nog geen speelminuten kregen in de voorbije twee oefeninterlands. Onder Roberto Martinez is de middenvelder van AS Monaco echter een vaste waarde geworden in de kern. "Ik was dan ook niet verrast dat ik bij de selectie zat", vertelde Tielemans zaterdag in Tubeke.

"De dagen voor de selectie is er wel positieve stress, dan zit je er wel wat mee in je hoofd. Sinds november 2016 maak ik echter op vaste basis deel uit van de groep en daarvoor ben ik nu wel beloond. De coach weet wat hij aan mij heeft."

Na de WK-selectie was er bij de fans kritiek dat Tielemans wel in de selectie zat en publiekslieveling Radja Nainggolan niet. Beide spelers kunnen op dezelfde posities uit de voeten en zijn dus concurrenten. "We zijn wel concurrenten, maar ik weet niet of we echt in balans lagen. De trainer heeft zijn keuzes gemaakt en daar was in België wel veel rond te doen. Er werd veel gesproken en iedereen wou Radja erbij. Iedereen binnen de groep wou Radja er ook bij omdat hij een superspeler is. De trainer heeft zijn keuzes gemaakt en iedereen moet die accepteren."

Aan Tielemans werd wat getwijfeld omdat hij in zijn eerste seizoen bij AS Monaco een minder bepalende rol had dan bij Anderlecht, waar hij aanvoerder en motor van het team was. Toch kwam hij in zijn eerste seizoen bij de Franse vicekampioen aan net iets meer dan tweeduizend speelminuten. "Met Monaco waren er op voorhand afspraken gemaakt, de trainer was daar ook duidelijk in. Ik wist dat er een bepaalde rotatie ging zijn met de andere middenvelders. Dat is de reden waarom ik niet alle minuten gespeeld heb. Maar ik vind dat ik toch genoeg minuten heb verzameld voor een eerste seizoen in het buitenland. Mensen hadden misschien andere verwachtingen, maar in een eerste seizoen heb je altijd een aanpassingsperiode en daarnaast was ik ook nog een tijdje geblesseerd. Het was wel een aanpassing omdat ik bij Anderlecht een andere rol had: ik moest ook uit mijn comfortzone geraken. In je carrière moet je door zo'n momenten geraken om aan de top te komen. Ik had wel de indruk dat de Franse competitie in België wat onderschat en onderbelicht wordt."

De bondscoach is al langer gecharmeerd door de klasse van Tielemans en noemde hem eerder al 'de toekomst van het Belgische voetbal'. "Het doet natuurlijk deugd dat de trainer zo'n woorden uitspreekt. De toekomst zijn is goed, maar ik hoop dat ik in het heden ook iets kan betekenen voor de ploeg, mijn steentje kan bijdragen. Ik ga ervan uit dat ik tegen Costa Rica wel speelminuten zal krijgen. Of ik zal starten, dat weet ik niet. Ik voel me klaar om te schitteren als ik mag spelen. Het WK is de beste competitie ter wereld, ik ben hier niet alleen om te leren."