Tielemans, bewierookt door Hazard, na eerste goal voor Duivels: “Wie ook op het veld staat, iedereen geeft zich voor zijn land” GVS/MH

21 maart 2019

22u55

Bron: VTM 0

Youri Tielemans gaf zijn visitekaartje af op het middenveld. Als kers op de taart scoorde hij ook zijn eerste goal in een truitje van de Rode Duivels. “Ik ben heel blij met mijn eerste treffer”, sprak de middenvelder meteen na de match. “Maar ook blij met de zege, uiteraard. Het was een moeilijke match, maar we hebben het gedaan. Alle spelers die opgeroepen zijn, zijn klaar om te spelen. Dat hebben ze vanavond getoond. Wie ook op het veld staat, iedereen geeft zich voor zijn land.” En nu Cyprus. “Met onze kwaliteiten en de nodige concentratie moeten we elke match winnen.”

Met twee goals had Eden Hazard andermaal een belangrijk aandeel in de zege. De teller staat intussen op 29 stuks in 99 interlands. “Ja, ik heb mij geamuseerd”, klonk het. “Na de match tegen Zwitserland wilden we reageren. Het was misschien niet allemaal héél goed, want er zijn altijd zaken die nog beter kunnen. Maar defensief stonden we goed - we gaven weinig weg. De score had nog hoger kunnen oplopen. We mogen tevreden zijn.” Het eerste doelpunt van de Duivels ontstond na een tegenaanval uit het boekje. “De coach wil dat we hoog pressen, daarom konden we de bal ook recupereren. Youri (Tielemans, red.) heeft natuurlijk de kwaliteit om te trappen vanuit de tweede lijn. Hij is nog jong, maar heeft alles om een heel grote speler te worden. We hebben onze job gedaan.”