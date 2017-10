Thorgan Hazard hoopt op een eerste echte kans: "Mijn doel is titularis worden" SJH

19u32 1 Photo News Rode Duivels Vijf invalbeurtjes en 52 speelminuten. Thorgan Hazard (24) kwam tot dusver maar met mondjesmaat aan de bak bij de Rode Duivels. Terwijl broer Eden het al tot aanvoerder schopte, zit Thorgan nog in de wachtkamer. Hij kent zijn plekje in de hiërarchie binnen de selectie van Martinez, maar heeft wel het gevoel dat hij klaar is om eens écht zijn kans te krijgen van bij de aftrap. Nu het ticket voor het WK al op zak is, doet de gelegenheid zich misschien voor.

Hazard zet stappen bij Mönchengladbach. In de Bundesliga maakte hij de voorbije weken zes keer op rij de 90 minuten vol. Hij acht dan ook zelf het moment gekomen om bij de nationale ploeg eens van het echte werk te mogen proeven. Gisteren richtte hij alvast een oproepje aan Martinez?

Lees ook Kompany verlaat Belgische selectie - Batshuayi en de anderen komen goedgemutst in Tubeke aan

"Wat ik nog mis om bij de elf te raken? Een kans om aan de trainer en iedereen te tonen dat ik wel degelijk deel kan uitmaken van deze ploeg. Ik had nog niet het geluk om aan een match te mogen beginnen. In het verleden was het mijn doel om in de selectie te zitten, daarna ambieerde ik een eerste invalbeurt en nu ben ik in een stadium dat ik graag eens aan de aftrap wil komen, maar ik ben geduldig. Er zitten heel veel grote spelers bij de kern. Ik wacht wel af tot het aan mij is om eens te spelen. Het is wel degelijk mijn bedoeling om op een gegeven moment titularis te worden."

Getty Images

"Ik kan op de flank ook mijn ei kwijt"

Om een plekje in de ploeg te versieren is Thorgan bereid om naar de flank te verhuizen. Bij Gladbach speelt hij tegenwoordig ook al van de linkerkant. "In het huidige systeem spreken de drie posities in de aanval me zeker aan, maar bij mijn club spelen we tegenwoordig in een 4-4-2 en de trainer plaatst me op de flank. Ik kan dus ook daar mijn ei kwijt. Of ik het loopvermogen heb om de flank alleen voor mijn rekening te nemen? Als je in de Bundesliga speelt, heb je dat sowieso nodig. Daarna is het een kwestie van automatismen vinden. Ik kan op veel plaatsen uit de voeten. Als de trainer me op de flank wil uitspelen, zal ik zonder nadenken mijn uiterste best doen."

Naast Eden zit nu ook de jongere broer Kylian bij Chelsea. Maar voor Thorgan hoeft een terugkeer naar Stamford Bridge niet zo nodig. Hij voelt zich prima in Duitsland. "Ik denk momenteel niet aan een transfer. Ik heb het goed bij Gladbach. Ik speel alle matchen in een goede competitie die me ligt en waar ik plezier aan het voetbal beleef. Ik zie wel wat er op me afkomt. Alle drie bij Chelsea spelen, lijkt me ook niet evident."

Photo News