Thorgan Hazard enkele weken out met ribblessure, roept Martínez broer Eden wel op? ODBS

27 augustus 2019

11u46

Bron: Belga 0 Rode Duivels Thorgan Hazard heeft afgelopen weekend in het Bundesligaduel met zijn nieuwe club Borussia Dortmund tegen FC Keulen (1-3) een ribblessure opgelopen en staat daardoor enkele weken aan de kant. In die partij tegen het Keulen van Birger Verstraete en Sebastiaan Bornauw werd hij na 85 minuten naar de kant gehaald, toen het nog 1-1 stond.

In principe mist de 26-jarige winger daardoor ook de EK-kwalificatiewdestrijden tegen San Marino (6 september) en Schotland (9 september). Ook broer Eden Hazard is out met een spierblessure aan de rechterdij, al zou Roberto Martínez overwegen om hem vrijdag toch op te roepen voor het tweeluik. Daarnaast kan Martinez niet rekenen op Vincent Kompany, Dedryck Boyata, en Timothy Castagne. De bondscoach kondigde ook één nieuwe naam in de selectie aan en daarbij lijkt het tussen Björn Engels en Dodi Lukebakio te gaan.

Voor Thorgan Hazard komt de blessure bijzonder ongelegen, want hij wil zich bewijzen bij zijn nieuwe werkgever, die hem deze zomer overnam van Borussia Mönchengladbach. In de competitie en de beker was Hazard gestart met drie basisplaatsen op rij, waarin hij één assist liet noteren. Voordien had hij voor de Supercup tegen Bayern wel verstek moeten laten gaan door een blessure. Ook bij de nationale ploeg is hij sinds eind vorig jaar basisspeler. Op de linkerwingback kreeg hij de voorkeur op Yannick Carrasco.