Thomas Vermaelen beseft dat hij meer moet spelen, maar…: "Anderlecht? Daar reageer ik niet meer op” Niels Poissonnier

Bron: Het Laatste Nieuws 1 BELGA Rode Duivels Niemand die zo naar interlandvoetbal uitkijkt dan Thomas Vermaelen. Hoe zou je zelf zijn, als je constant op de bank zit bij Barcelona? En toch: de 3-3 tegen Mexico zorgt zelfs bij Vermaelen voor een vervelend gevoel. “Ik begrijp de kritiek.”

“Vermaelen moet naar Anderlecht komen.” ’t Was gewezen Rode Duivel Stéphane Demol die het afgelopen week in HLN opnieuw ter sprake bracht – hij kreeg bijval van Patrick Vervoort, nog een ex-international. Hun motief: Vermaelen moet na Nieuwjaar spelen, zodat hij op het WK op zijn best is. Bij Anderlecht zou de verdediger zeker zijn van zijn plaats…

Vermaelen glimlachte eens vriendelijk. “Ik ga daar niet meer op reageren, want de vorige keer werden mijn uitspraken uit hun verband gerukt. Ik was nochtans heel positief in Barcelona en over mijn situatie daar, maar ik kwam er negatief uit.”

Vermaelen doelde op de Spaanse pers, die wel vaker iets durft opkloppen. “Onlangs had ik last aan mijn heup en trainde ik één dag niet mee. Maar het werd opnieuw veel erger voorgesteld.”

Kritiek

In afwachting van een nieuwe stap in zijn carrière, is Vermaelen blij dat hij bij de Rode Duivel weer wat wedstrijdritme kan opdoen. “Zeker omdat ik bij mijn club bijna nooit speel.” Vermaelen zou dinsdag tegen Japan dan ook graag opnieuw spelen. Al is het maar om iets recht te zetten. “Die 3-3 tegen Mexico was een teleurstellend resultaat. Daar zijn we niet tevreden mee. Drie doelpunten slikken…”

Het overkwam de Duivels vorige maand ook al in Bosnië (3-4) en eerder dit jaar in Rusland (3-3). “Da’s veel, ja”, erkent Vermaelen. “Ik begrijp dat onze verdediging kritiek krijgt en ik accepteer dat ook. Maar het is beter dat we nu al die tegengoals pakken dan wanneer we op het WK zijn.”

Aan het systeem ligt het niet, vindt Vermaelen. “Alleen de uitvoering was niet top. Kijk, dit systeem moet je perfect uitvoeren. De timing moet optimaal zijn, je mag niemand tussen de linies laten lopen en als één speler druk zet, moet er meteen een kettingreactie ontstaan. Dán kunnen we de tegenstander onder druk zetten. En komen er minder ruimtes vrij.” Benieuwd of er tegen Japan al beterschap merkbaar zal zijn.

