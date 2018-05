Thomas Meunier tijdens persbabbel: "De halve finales zijn een verplichting" - 21 veldspelers op training: Fellaini, Witsel en Vermaelen ontbreken

TLB/KDZ/AB

31 mei 2018

11u54

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 10 Rode Duivels De Rode Duivels hebben er vandaag weer een training opzitten, waarna Chadli én Meunier de pers te woord stonden. En die laatste was duidelijk: "Dit is hét moment."

Thomas Meunier: "D e halve finales zijn een verplichting"

Thomas Meunier (26) blaakt van het vertrouwen en voelt zich naar eigen zeggen goed bij de Duivels. “Ik ben fris en voel me op mijn gemak. Na het einde van de competitie heb ik vakantie genomen, ik ben zowel mentaal als fysiek helemaal klaar voor het WK.”

Volgens Meunier is het klaar en duidelijk welke ambities de Rode Duivels moeten hebben. “Dit is hét moment, simpel. Met zo een groep – we spelen ook al lang samen - hebben we geen keuze meer. We moeten zelf het verschil maken en hebben alles zelf in handen, de halve finales zijn een verplichting.”

Het tactische systeem van bondscoach Martínez is op het lijf geschreven van Meunier, die uitgegroeid is tot een titularis bij de Belgische nationale ploeg. "We kunnen veel switchen en hebben de kwaliteiten om in verschillende systemen te spelen. Het huidige systeem is perfect voor mij", aldus Meunier. "Naast mijn defensieve taken mag ik ook oprukken langs mijn flank en kan ik offensief beslissend zijn. Dat doe ik graag én het is belangrijk in het moderne voetbal. De automatismen staan nog niet helemaal op punt, maar dat is normaal, we hebben nog tijd."

Chadli: “Vreesde voor mijn plaats bij de Rode Duivels”

Nacer Chadli (28) was de eerste Rode Duivel die de pers te woord stond. Hij heeft er een slecht seizoen opzitten en stond dit seizoen amper acht keer tussen de lijnen voor West Brom. “Het was een moeilijk seizoen voor mij door mijn drie blessures”, zei hij. “Ik vreesde voor mijn plaats bij de Rode Duivels, maar heb hard gewerkt om terug te komen. Ik ben al blij dat ik bij de 28 zit.”

Ondanks zijn minder seizoen maakt Chadli nog kans om naar Rusland te trekken met de Rode Duivels. “Ik heb goede wedstrijden gespeeld met de nationale ploeg en dat heeft me geholpen. Mijn sterkte is ook dat ik op verschillende posities uit de voeten kan. Ik heb veel getraind om mijn conditie op te krikken en ben fit voor de volgende weken.”

Nog een opvallend detail: Chadli doet niet mee aan de ramadan. “Ik zal de ramadan pas na het WK volgen. Ik vind het helemaal niet gênant. De ramadan is een persoonlijke keuze en is iets tussen jou en uw geloof.”

21 veldspelers (waaronder Kompany) op training bij de Rode Duivels, Fellaini, Witsel en Vermaelen ontbreken

Bondscoach Roberto Martínez en zijn spelers hebben een nieuwe dag van hun WK-voorbereiding aangevat. Met 21 veldspelers werkt Martínez deze voormiddag een training af. Marouane Fellaini, Axel Witsel en Thomas Vermaelen verschenen niet op het veld.

Vincent Kompany bleef gisteren binnen, maar de 'skipper' van Manchester City huppelt vandaag wel opnieuw over het trainingsveld op het Belgian Football Centre in Tubeke. Dat geldt niet voor Axel Witsel. De middenvelder heeft nog last van de knie, een blessure die hij opliep bij zijn club Tianjin Quanjian in de Aziatische Champions League. Hij blijft al voor de derde dag op rij binnen.

Marouane Fellaini werkt nog steeds een individueel programma af en ook Thomas Vermaelen herstelt nog van een hamstringblessure die hij opliep bij FC Barcelona. Simon Mignolet is ook nog niet van de partij en daardoor traint de jonge Jens Teunckens nog steeds mee met de nationale ploeg. Na de training maken Thomas Meunier en Nacer Chadli hun opwachting op de persconferentie.

Morgen volgt de laatste trainingssessie voor de interland van zaterdag tegen Portugal, nadien zal Martinez enkele knopen doorhakken en nog vijf spelers uit de 28-koppige voorselectie elimineren - op dit moment lijken vooral Matz Sels, Dedryck Boyata, Adnan Januzaj, Youri Tielemans, Jordan Lukaku en Christian Benteke voor hun plaats te moeten vrezen, al hangt ook veel af van de evolutie van de blessures. Uiterlijk op maandag 4 juni moet de bondscoach zijn definitieve lijst van 23 aan de Wereldvoetbalbond overmaken.

21 lachende veldspelers op training: mét @VincentKompany, zonder @axelwitsel28, @Fellaini, @thomasvermaelen (en @SMignolet). Straks staan @ThomMills en @NChadli de pers te woord 🇧🇪 pic.twitter.com/H325hTcOCr Stadion(@ VTMStadion) link