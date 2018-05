This is the end, Nainggolan kondigt afscheid aan bij Rode Duivels "met veel pijn in het hart" DMM

21 mei 2018

13u18 0 Rode Duivels Radja Nainggolan heeft nu ook zelf zijn afscheid aangekondigd bij de nationale ploeg. Zijn niet-selectie voor het WK lijkt de druppel te worden. "Met pijn in het hart is dit het einde van mijn carrière bij de nationale ploeg."

Nainggolan (30) stuurde net na de WK-selectie van Roberto Martínez een reactie de wereld in via zijn Instagram-pagina. "Met veel pijn in het hart maak ik een einde aan mijn internationale carrière. Ik heb er altijd alles aan gedaan om er bij te zijn en België te vertegenwoordigen. Spijtig genoeg is écht zijn niet goed genoeg voor sommigen. Vanaf vandaag zal ik de eerste supporter van de nationale ploeg zijn."

De kroniek van een aangekondigde niet-selectie

Radja Nainggolan mag een kruis maken over zijn WK-dromen. De middenvelder van AS Roma en Belgische publiekslieveling werd niet opgenomen in de 28-koppige voorselectie van bondscoach Roberto Martinez en zo mist Nainggolan zijn tweede WK op rij.

De polemiek omtrent de middenvelder liep als een rode draad doorheen de kwalificatiecampagne. De bom ontplofte toen Martinez Nainggolan eind augustus vorig jaar niet opnam in zijn selectie voor Gibraltar en Griekenland. Een teleurgestelde Nainggolan zei in een eerste opwelling te stoppen met de nationale ploeg, hetgeen hij later ontkende. Voor de interland in Estland bleek hij te laat te zijn voor de tactische bespreking, waarna Martinez hem de hele wedstrijd op de bank hield.

Eind 2016 werd de dertigjarige middenvelder al eens een eerste keer uit de selectie gelaten. Er was een relletje ontstaan toen bleek dat Nainggolan een oefenwedstrijd had gespeeld met Roma, terwijl hij geblesseerd had afgehaakt bij de Rode Duivels. Het bleek echter om niet meer dan een trainingswedstrijd te gaan. Martinez zei vrede te nemen met die uitleg, maar de kiem van het conflict was zo wel gelegd.

Voor het tweeluik tegen Bosnië en Cyprus moest Nainggolan in Rome blijven, uiteindelijk werd de Ninja wel opgeroepen voor de oefeninterlands tegen Mexico en Japan. De middenvelder van AS Roma leek zijn kans te krijgen om zich opnieuw in de gratie van Martinez te spelen, maar een blessure besliste er anders over. In maart tegen Saoedi-Arabië was Nainggolan er opnieuw bij, bij zijn invalbeurt volgde er een staande ovatie van het thuispubliek, dat zijn voorkeur voor de strijdvaardige middenvelder zo nog maar eens bevestigde. Martinez bleek niet onder de indruk. "Met het oog op de WK-selectie mag ik niet naar de reactie van het publiek luisteren, dat zou dom zijn", liet de bondscoach na die wedstrijd al in zijn kaarten kijken. "Ik moet de juiste keuze voor het team maken. Mijn selectie moet gebalanceerd zijn."