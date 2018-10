Thierry Henry op weg naar Aston Villa Kristof Terreur

08 oktober 2018

06u29 0 Rode Duivels Roberto Martínez is officieel nog niet op de hoogte, maar de bond houdt best rekening met een vertrek van de bekendste naam in de staf. Aston Villa wil Thierry Henry (41) snel aanstellen als T1.

Vandaag staat op de bond een sportieve vergadering gepland. Komt ongetwijfeld ook op de tafel: de kwestie-Henry. De eerste gesprekken tussen de assistent van bondscoach Martínez en het bestuur van Engels tweedeklasser Aston Villa hebben plaatsgevonden. In de omgeving van Henry valt te horen "dat als hij de job wil, ze de zijne is". Een akkoord is er nog niet. Evenmin heeft Henry de bond op de hoogte gebracht van zijn vertrek. Dat gebeurt pas als het helemaal rond is, maar Martínez zal hem niet in de weg staan. Een scenario waar ze binnen de KBVB rekening mee hadden gehouden. Henry liet deze zomer zijn analistenjob bij Sky Sports staan om zich vol op het trainerschap te storten. Omdat de juiste aanbieding vorige zomer uitbleef, stemde hij in om nog wat langer bij de Duivels te blijven. Voor de tweede keer in vier maanden speelt Martínez een assistent kwijt - Graeme Jones trok na het WK naar West Brom.

Aston Villa ontsloeg deze week Steve Bruce en wil de deal snel afhandelen. De nieuwe eigenaars van Aston Villa, Nassef Sawiris en Wes Edens, vonden Henry de interessantste kandidaat. Ondanks zijn gebrek aan ervaring. Een sexy naam met innovatieve methodes. Ook in juli, na de overname, lag zijn naam al eens op tafel, maar na een ultiem gesprek beslisten ze toen door te gaan met Bruce.

Henry heeft Villa wel inspraak gevraagd in het transferbeleid en duidelijkheid over het transferbudget in januari. Chelseacoryfee John Terry werd gepolst om assistent te worden.