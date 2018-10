Thierry Henry laat zich dan toch uit over de Rode Duivels: "Nooit zag ik een slimmere speler dan Mertens" Kjell Doms

18 oktober 2018

08u28 0 Rode Duivels #WelcomeCoach. Een duidelijke hashtag, in grote letters naast de foto van een lachende Thierry Henry (41). AS Monaco heeft zijn nieuwe T1, België verliest zijn T2. "We hebben de beker niet gewonnen, maar de ontvangst in Brussel was een wereldkampioen waardig."

Het mocht wel wat grandeur uitstralen, de officiële voorstelling van Thierry Henry als trainer van AS Monaco. Geen muf ondergronds perszaaltje zoals we dat in de meeste Belgische stadions gewoon zijn. Neen, wel de Hospitality Unit van de poepchique 'Yacht Club de Monaco', enkel toegankelijk via de 'quai Louis-II'. Luxejachten vredig dobberend op de achtergrond, het casino van Monaco blinkend wat verderop en een warme ontvangst door engelachtige hostessen, volledig uitgedost in het wit, maakten het decor compleet. Alles om de terugkeer van de echte Prins van Monaco - sorry Albert - op te luisteren. "Dit is 'du jamais vu'", zegt Anthony Clement, de Monaco-watcher voor de bekende Franse sportkrant L'Équipe. "Monaco is minder gemediatiseerd dan PSG, Marseille of Lyon. Op een persconferentie van Monaco voor een wedstrijd in de Ligue 1 zijn doorgaans geen tien journalisten aanwezig."

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN