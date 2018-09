Thibaut Courtois: "Wij pakken elke wedstrijd serieus aan, dus ook de Nations League" Redactie

04 september 2018

16u14

Bron: vtm 1 Rode Duivels De Rode Duivels bliezen vandaag voor het eerst verzamelen sinds het WK in Rusland. Ook Thibaut Courtois maakte zijn opwachting. De doelman werkte vorig weekend zijn eerste match af in het shirt van Real Madrid. Courtois maakt ook kans om door de FIFA verkozen te worden tot beste doelman van het jaar. VTM maakte van de gelegenheid gebruik om de Limburger aan de tand te voelen.

Over de trofee 'Doelman van het Jaar':

"Ik weet niet wanneer ze gestemd hebben. Maar als dat juist na het WK is gebeurd, kan dat voor mij een voordeel zijn. We zullen wel zien of ik de trofee win. Ik hoop er wel op. Dat het kan helpen dat ik keeper van Real ben? Net na het WK was ik dat nog niet hé."

Over zijn eerste weken bij Real Madrid:

"De eerste dagen word je voortdurend van hier naar daar getrokken: de medische tests, de officiële voorstelling... Op zo'n momenten besef je pas bij welke prestigieuze club je bent beland. Ik ben vooral blij dat ik mijn kinderen nu elke dag kan zien. Al is mijn zoontje van zestien maanden nog te jong om alles te begrijpen. Het contact met mijn ploegmaats? Af en toe maken ze een 'mopke' over de Champions League-finale die ik met Atletico tegen hen verloor. Het is een heel competitieve groep die wil blijven winnen."

Over zijn laattijdige debuut:

"Ik ben er laat bijgekomen in de voorbereiding, dan is het altijd even aanpassen. Tijdens de tweede training kreeg ik bovendien pijn aan de achterkant van de knie. Het was logisch dat ik eerst een paar weken goed moest trainen. De coach heeft dat uitstekend gemanaged. Maar ik was wel blij dat ik vorig weekend mocht spelen."

Over de Rode Duivels na het WK:

"Wij pakken elke wedstrijd serieus aan, dus ook de matchen tegen Schotland en IJsland. Misschien hadden we er wel naar uitgekeken om tegen andere landen te mogen aantreden in de Nations League. Maar goed, IJsland en Zwitserland zijn moeilijke tegenstanders die ook hun resultaten halen. Wat ik vind van de Nations League? Goh, het is soms zoeken met interlandvoetbal. Dat je een trofee kan winnen, is mooi meegenomen. Dat staat toch altijd op je palmares. En voor de kleinere landen is het leuk dat ze met de Nations League een EK-ticket in de wacht kunnen slepen. Maar het is nog te vroeg om een oordeel te kunnen vellen over deze nieuwe competitie."