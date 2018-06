Thibaut Courtois: "Te veel foute passes, hopelijk wordt het de volgende matchen beter" AB

02 juni 2018

23u30

Bron: VTM Nieuws 0 Rode Duivels Thibaut Courtois was naar goede gewoonte scherp in zijn terugblik op de match. Maar de doelman van de Rode Duivels maakte zich na affluiten toch weinig zorgen over het spelniveau. "We mogen niet vergeten dat we tegen de Europese kampioen speelden."

“We begonnen sterk aan de wedstrijd. Het zat goed de eerste twintig minuten", zei Courtois. "We mogen niet vergeten dat het voor velen de eerste match was in twee weken, dat is fysiek niet gemakkelijk. Het kruipt wel in de benen. We gaven in balbezit te veel foute passes en die moeten goed zijn om een laag blok als dat van Portugal te verschalken."

"We zullen nu de dingen die beter moeten analyseren en hopelijk is het woensdag (tegen Egypte, red.) en maandag (11 juni tegen Costa Rica red.) beter.” Door het 0-0 gelijkspel klonk er wat gemor vanop de tribunes. "Ik snap dat de fans op hun honger zijn blijven zitten, maar we mogen niet vergeten dat we tegen de Europese kampioen speelden. Hoe het zit met mijn pols? Die is gezwollen maar het is wel oké.”