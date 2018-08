The show must go on: waarom beslissing Kompany om door te gaan bij Rode Duivels volgens onze chef voetbal geweldig nieuws is voor iedereen Stephan Keygnaert

23 augustus 2018

06u00 0

Think Twice, Act Wise.

Vincent Kompany veegde gisteravond met één simpel Instagram-zinnetje zijn eigen voornemen uit oktober 2017 om een punt te zetten achter zijn interlandcarrière weg.

«My beloved country Belgium.»

Jammer – nu blijkt het afscheids­artikel dat wij in deze krant schreven op de vooravond van de WK-kwartfinale tegen Brazilië onzin te zijn geweest. Dat is mensen voor schut zetten; je moet weten wat je wil, Kompany.

Serieus, nu – als dít geen geweldig nieuws is.

Voor Kompany in de eerste plaats. Er gaat geen dag voorbij of Marc Degryse vertelt ons hoe niéts ooit nog beter wordt dan de actieve spelerscarrière van een topvoetballer. De adrenaline, zichzelf pijn willen doen, de druk om te winnen, elke dag weer – niet te evenaren, blijkbaar. Het moet zijn dat Kompany nog niks van zijn liefde en passie voor het voetbal heeft verloren. Da’s mooi.

Voor de nationale ploeg. Zegt u ons eens wat er in de nieuwe lichting verdedigers zit aan te komen dat op korte termijn beter kan zijn dan Kompany, weze het een ouwe Kompany? Après lui le déluge. Kompany, 32, deed zichzelf de belofte om nog drie jaar het beste van zichzelf te geven, honderd procent ‘dedication’ aan zijn lichaam. Voorbehoud is hierbij op zijn plaats, evenwel krediet evenzeer. Omdat het Vincent Kompany is.

Ook voor de fans. De eerste reacties op het nieuws waren enthousiast. Hoe weergaloos Eden Hazard ook mag zijn, Kompany blijft voor altijd hét gezicht van deze generatie(s) Rode Duivels.

Vincent Kompany: 18 till he dies.

So here’s to you, Vincent Kompany, football loves you more than you will know.

The show must go on.