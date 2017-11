Test Ciman niet geslaagd, Dembélé wel Rudy Nuyens

Laurent Ciman (32) kende tegen Mexico een moeilijke avond, rechts in de driemansdefensie. Ciman beseft dat hij geen beste beurt maakte met het oog op het WK, maar hij vindt dat hij centraal beter tot zijn recht komt.

“De kritiek is er en die moet er ook zijn als je drie tegengoals geïncasseerd hebt”, vindt Laurent Ciman. “We moeten niet alleen naar de verdedigers wijzen, individueel én collectief moet het beter. Alleen zo kunnen we groeien. We hadden het moeilijk, omdat de Mexicanen vooraan één tegen één stonden. We werden achteruit gedrukt, dat maakte het moeilijk. Dan moet je niet één man met de vinger wijzen.”

“Ik ben het intussen wel gewend om wat kritiek te krijgen”, zegt Ciman. “Als ik die strafschopfout niet bega, krijg ik misschien niet zoveel op mijn nek. Maar dat stoort mij niet. Als je drie goals slikt, is de kritiek gefundeerd. Het moet defensief beter, maar daar zullen we wel als ploeg aan moeten werken. Ik speelde meer rechtsback dan rechter centrale verdediger. Sowieso voel ik me meer op mijn gemak als ik centraal in een driemansverdediging sta, zoals ik dat eerder met succes deed bij de Rode Duivels. Dan raak je veel de bal, dan verdeel je meer het spel. Dat doe ik graag, daar liggen mijn kwaliteiten.”

“De coach had aangegeven dat hij ons uit onze comfortzone wou halen en dat hij ons in moeilijkheden wou brengen”, weet Ciman. “Ik denk dat hij gezien heeft wat hij wou zien. Er werden dingen getest, sommige zaken waren goed, andere minder. Daar moeten we uit leren. De onderlinge dekking moet beter, anders ontstaat er snel doelgevaar. Met een betere dekking en een betere communicatie krijgen we die drie tegengoals niet.”

“Ik sta niet onder stress over mijn WK-kansen”, zegt Ciman. “Als ik ga, dan ga ik. Ga ik niet, dan is dat deel van het leven. Ik heb een drama meegemaakt in mijn persoonlijk leven, niets zal me meer doen afzien dan dat. Maar ik wil graag bij de 23 voor het WK zijn en ik ga hard werken om dat doel te bereiken. Het is niet door één mindere match dat men alles in vraag moet stellen.”

Moussa Dembélé: geslaagde test

Moussa Dembélé (30) mocht pas na de rust invallen tegen Mexico, maar de middenvelder van Tottenham zette zijn kandidatuur voor het WK in Rusland kracht bij met een sterke prestatie.

“Ik denk wel dat ik goed ben ingekomen”, zegt Dembélé. “Ik heb alles gegeven, ik heb agressie proberen te tonen. Ik heb de laatste maanden met een paar blessures gesukkeld, daarom was het voor mij belangrijk om terug minuten te maken en terug fitheid te krijgen. Ik probeer terug de feeling te krijgen in de ploeg, omdat het toch al een tijd geleden was dat ik gespeeld heb. Ik hoop dat ik er bij zal zijn voor het komende WK, dan is het belangrijk dat je toch wat automatismen kan creëren. De trainer heeft bepaalde dingen willen proberen, dan is het goed dat je je daarin kan laten zien.”

Dembélé viel tegen Mexico in voor Kevin De Bruyne, maar hij vindt het niet correct om met de middenvelder van Manchester City in de weegschaal gelegd te worden. “Ik geloof in mijn eigen kwaliteiten”, zegt hij. “Maar Kevin De Bruyne is van onschatbare waarde voor ons. Hij laat al jaren zien dat hij superbelangrijk is voor het team. Kevin en ik kunnen op dezelfde positie voetballen, maar er zijn wel vijf of zes combinaties mogelijk waarbij zowel Kevin als ik spelen. Ik denk dat ik ook wat defensiever ben ingesteld dan Kevin, die veel meer waarde heeft in de aanval. Eén van mijn kwaliteiten is dat ik in verschillende posities met verschillende opdrachten kan spelen.”

Maar in het basissysteem van Roberto Martínez is de concurrentie nergens zo groot als voor de twee posities centraal tussen verdediging en aanval. “Bij Tottenham heb ik al op alle posities op het middenveld gespeeld, in verschillende systemen”, zegt Dembélé. “Voor mij zijn er dan ook méér posities dan die twee. Ik weet dat er heel veel goeie spelers zijn op mijn positie, maar ik geloof in mijn eigen kwaliteiten. Ik lig daar niet echt wakker van.”

