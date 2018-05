Terwijl Nainggolan terugkeert naar zijn heimat Antwerpen, neemt Witsel afscheid van zijn befaamde afrokapsel Redactie

29 mei 2018

09u17

Bron: Instagram 8

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Axel Witsel loopt dezer dagen rond zonder zijn befaamde afrokapsel. Op de training van de Rode Duivels verscheen hij gisteren namelijk met een nieuw kapsel. Radja Nainggolan heeft er dan weer een heel bewogen week opzitten. Zijn niet-selectie voor het WK in Rusland lokte een storm van reacties uit en de middenvelder zelf besloot een punt achter zijn carrière te zetten. Tijd dus om even uit te blazen en dat deed de speler van AS Roma niet in Italië, maar wel in Antwerpen. Daar waar hij is opgegroeid. "Mijn stad, Antwerpen", plaatste 'Il Ninja' een foto op Instagram. Met de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal op de achtergrond.