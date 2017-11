Technisch directeur Van Puyvelde: "Kritiek van De Bruyne komt misschien wel op het juiste moment" Glenn Van Snick

15u43

De Belgische voetbalbond heeft gereageerd op de kritiek van Kevin De Bruyne aan het adres van bondscoach Roberto Martínez. De middenvelder hekelde de tactiek - "er moet iets veranderen" -, woorden die technisch directeur Chris Van Puyvelde nu countert bij VTM NIEUWS. " De cijfers bewijzen het tegendeel, maar soms kan het eens geen kwaad dat zoiets gebeurt. Dat houdt iedereen scherp."

“Zolang we tactisch geen goed systeem hebben, zullen we moeilijkheden blijven krijgen tegen landen als Mexico", haalde De Bruyne gisteren uit. Kritiek die kan tellen, maar technisch directeur van de Belgische voetbalbond Chris Van Puyvelde vindt de kritiek onterecht.

"Deze twee wedstrijden zijn er om bepaalde zaken te testen. De coach heeft een week geleden duidelijk gezegd dat we dergelijke matchen gebruiken om na te gaan wat er kan naar Rusland toe. Daar gaat het nog altijd over. We hebben een goede wedstrijd gezien. Je moet het zien in een véél groter geheel."

De kritiek van De Bruyne ging niet enkel over de match van afgelopen vrijdag. Volgens 'Kev' is het tactisch systeem een probleem dat al langer aanhoudt. "De cijfers bewijzen nochtans het tegendeel", zegt Van Puyvelde. "We hebben een heel goede kwalificatie gespeeld en weinig punten verloren. Op momenten dat het niet meer hoefde - zoals de matchen tegen Bosnië en Cyprus - hebben we bovendien nog resultaten geboekt."

Intern gesprek

Toch heeft Van Puyvelde geen problemen met de timing van de kritiek, integendeel. "Soms is het goed dat er iets gebeurt. Dat houdt iedereen scherp. We weten heel goed waar we naartoe willen, dit verandert onze plannen niet. Misschien is dit ook wel het juiste moment. Ik maak mij er totaal geen zorgen over."

Zullen de woorden van De Bruyne gevolgen hebben voor de Rode Duivel? "Dat is aan de coach om te beslissen, maar ik geloof dat totaal niet. We hebben liever dat iemand zijn mening intern uit en zullen daar ook intern over praten. Maar we moeten het niet uit de context trekken. Die context is: we zien dit als een voorbereidingswedstrijd en af en toe mag er wel eens wat slagroom op de koffie."

