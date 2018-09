Technisch directeur Van Puyvelde geniet in Schotland van Duivels: "Zelfs op zijn zestigste zal Lukaku nog scoren" Niels Poissonnier in Schotland

08 september 2018

14u46

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rode Duivels Wat is het fijn, technisch directeur van de voetbalbond te zijn. "Als je in 21 interlands 84 goals maakt, dan weet je dat iedereen zich thuis voelt in deze manier van spelen." Chris Van Puyvelde geniet in Lennoxtown: van het Schotse landschap. En van de Rode Duivels.

"Een moordmachine", omschreef de Daily Record onze Hazard en co.

Van Puyvelde had het – naast de naar eigen zeggen "sterke analyse" van onze huisanalist Marc Degryse vandaag in HLN – ook gelezen. "Laat ons niet overdrijven, hé. We zijn een machine, geen moordmachine."

Schotland bleek niet meer dan een aperitiefhapje voor de Rode Duivels. 0-4, zeg. Voortbordurend op de flow die het WK met zich meebracht, ogen ook de komende jaren mooi voor België. "Ik kan alleen maar tevreden zijn over de manier waarop we spelen. Er is duidelijkheid – da's belangrijk. Iedereen weet wat van hem verwacht wordt. En die nieuwe jongens gaan gewoon mee in het systeem en de afspraken. (trots) Kijk, als je in 21 interlands 84 goals maakt, dan weet je dat iedereen zich thuis voelt in deze manier van voetballen – een systeem met veel flexibiliteit. Iedereen komt graag naar de nationale ploeg. En de honger naar meer is groot."

Kompany

Bij Kompany zeker. "Niemand stopt als het leuk is", glunderde het gezicht van onze Gouden Generatie vrijdag, iets voor middernacht. "Of ik eraan getwijfeld heb of Kompany zou doorgaan? Niet na het feest op de Grote Markt in Brussel. We zijn daar allemaal met zó een goed gevoel vertrokken. Je moet weten: in Rusland beseften we niet welke hype er zich in ons eigen land aan het afspelen was. De families zeiden wel dat België op zijn kop stond, maar 't was pas op de bus richting de markt van Brussel dat we het echt doorhadden. Hoe mooi was dat niet? Eén land, in al zijn diversiteit. Weg met die enge gedachten die de voorbije dagen de media beheersten. We zijn een éénheid."

Lukaku

Een ambitieuze natie ook. De Nations League winnen, is een doel – "de coach was de eerste om dat te zeggen" – en Europees kampioen worden nog veel meer. Dat Romelu Lukaku (25) – tegen Schotland goed voor zijn 41ste doelpunt in 76 interlands – intussen eens luidop fantaseerde om over twee jaar al af te zwaaien bij de Duivels, daar is Van Puyvelde nu nog niet mee bezig. "Laten we ons eerst concentreren op de Nations League en het EK. Dat Lukaku nog minstens vijf jaar Rode Duivel moet blijven? Als het van mij afhangt nog zeker tien. Romelu zal altijd scoren. Zelfs op zijn zestigste. Hij heeft een uitzonderlijk talent om doelpunten te maken. Ik stel voor dat we ons daar vooral op focussen."