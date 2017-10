Tabloids hebben vette kluif aan Fellaini die plots opduikt aan hotel van PSG (maar de verklaring lijkt simpel) TLB en KTH

17u06 0 rtl Fellaini vond de aandacht duidelijk niet heel leuk. Rode Duivels Is hij op weg naar de exit bij Manchester United? Of wordt Paris Saint-Germain de nieuwe bestemming van Marouane Fellaini? De Engelse tabloidkranten zijn al volop aan het speculeren nadat de Rode Duivel gisteravond werd gespot toen hij het Brusselse hotel 'The Hotel' verliet. In dat poepchique logement verblijft Paris Saint-Germain immers in aanloop naar de Champions League-wedstrijd van vanavond tegen Anderlecht.

Maar er lijkt een simpele verklaring te zijn voor de aanwezigheid van 'Big Fella', die door RTL gefilmd werd toen hij gisteravond -met een gigantische hoed op zijn hoofd- het hotel verliet in zijn Smart. De geruchtenmolen begon meteen te draaien, maar een transfer naar de Franse grootmacht moet toch niet meteen verwacht worden.



Fellaini zou immers ook zelf in 'The Hotel' in Brussel verblijven. De middenvelder is nog in het land om te revalideren van de knieblessure die hij opliep in de WK-kwalificatiematch in Bosnië. Fellaini gaat daarvoor in Antwerpen langs bij 'Move To Cure' van Lieven Maesschalck. En als hij in België is, verblijft Fellaini altijd in Brussel.

