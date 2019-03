Supportersfederatie Rode Duivels wil Lukaku hart onder de riem steken: “Zijn kreet is niet in dovemansoren gevallen” Valerie Hardie

28 maart 2019

06u01 3 Rode Duivels De woorden van Romelu Lukaku in een filmpje voor het voetbalplatform OTRO gingen ook gisteren nog over de tongen. De 25-jarige spits had daarin uitgehaald naar de supporters die hem uitspuwden bij de Rode Duivels. Met name tijdens de WK-kwalificatie-interland tegen Estland in november 2016, toen hij ondanks twee goals en een assist toch boe­geroep hoorde. Sindsdien speelt hij “met woede in plaats van trots” voor de nationale ploeg, zei Lukaku.

Bij de Belgische supportersfederatie ‘1895’ vindt voorzitter Tijs Cools het jammer dat Lukaku zich nog altijd zo voelt, zegt hij. “Ik kan alleen ­bevestigen dat de fans hem altijd bleven steunen. Er is sinds 2016 wel wat veranderd en ik merk toch geen negativisme rond Lukaku. Als er al negatieve reacties kwamen, dan was dat een minderheid. Als je bij Anderlecht hebt gespeeld, dan krijg je vanzelf al supporters tegen. Maar ik las op Facebook dat onze fans van plan zijn om hem bij de volgende ­interland in juni een hart onder de riem te steken. Misschien met spandoeken, door zijn naam te scanderen of wat speciaals te doen tijdens de open training. Het is niet de eerste keer dat hij dit vertelt, dat bewijst dat het diep zit. Maar zijn kreet is niet in dovemansoren gevallen.”

Aan racisme wil Cools het boe­geroep niet linken. “Want ik zou niet weten waarom Lukaku dan wél en de andere helft van de ploeg met een andere huidskleur niét uitgefloten wordt...” Tot slot hoopt Cools dat Lukaku zich nog bedenkt en er na het EK van 2020 geen streep onder trekt. ­”Hopelijk ligt er nog een heel mooie ­carrière bij de nationale ploeg voor hem. Hij is en blijft heel belangrijk voor het team.”