Supportersclubs boycotten Rode Duivels: "Ze staan liever naast de DJ dan hun fans te groeten"

Een aanzienlijk deel van de supportersclubs van de Rode Duivels boycotten de oefenwedstrijd tegen Japan op 14 november in het Jan Breydelstadion. De reden? De afstand tussen de spelers en de fans en het feit dat de match in het stadion van boeman Bart Verhaeghe wordt gespeeld.

Een bericht op de Facebookpagina van de 'Belgium Ultra's', een supportersclub van de Rode Duivels, bracht de bal aan het rollen. "We zullen de wedstrijd België-Japan boycotten." Om te begrijpen waarom, moeten we terug naar dinsdagavond. Heel wat fanclubs en vrijwilligers hadden de handen in elkaar geslagen om 14.000 Belgische vlaggen in het stadion te krijgen en een tifo in elkaar te boksen.



"Maar wat krijgen we daarvoor in de plaats? Niks", klinkt het bij een stem uit de Fan Board, het verbindingsorgaan tussen bond en supporters. "Na de match was er een slappe muziekshow. Maar en vooral: de spelers staan dan liever te dansen naast de DJ dan bezig te zijn met de fans. Twintig meter verder stonden kinderen te wachten op een handjeklap met hun idolen, maar ze kregen niets." "De spelers hebben niet eens de moeite genomen om hun trouwe fans te groeten. Onaanvaardbaar", zegt Belgium Ultra's.

Minder intensiteit

De voetbalbond reageert verrast over de uitlatingen van de misnoegde fans. "We hebben die DJ net ingeschakeld om er een feest van te maken met spelers én supporters. En de spelers en de coach zijn na de wedstrijd wel de fans gaan groeten. Ik stond erbij toen ze dat aan het doen waren", zegt woordvoerder Stefan Van Loock.



Hij zegt wel begrip te hebben voor de perceptie dat de interactie tussen spelers en fans minder heftig is dan enkele jaren geleden. "Vier jaar geleden stonden we voor het begin van een nieuwe cyclus. Na een lange periode zonder groot toernooi zouden we ons eindelijk plaatsen voor het WK in Brazilië. Het hele land leefde mee. Nu hebben we twee toernooien achter de rug en waren we nog voor de match geplaatst. Dan is het menselijk dat er minder intensiteit rond zo'n viering hangt. Maar goed: we noteren de verzuchtingen van de fans en we blijven werken aan een zo goed mogelijke band met onze supporters."

Stadion van Verhaeghe

Een tweede reden waarom veel supportersclubs geen bussen zullen inschakelen, is het feit dat de wedstrijd in het stadion van Club Brugge zal gespeeld worden. Dat heeft niets te maken met de voetbalclub op zich, wel met voorzitter Bart Verhaeghe. Die is ook vicevoorzitter van de Belgische voetbalbond en volgens veel fans de figuur die stokken in de wielen van het Eurostadion heeft gestoken. "Het is voor ons ondenkbaar om een wedstrijd van onze Duivels bij te wonen in het stadion van Verhaeghe", aldus Belgium Ultra's.



Maar de boycot van de (vooral Waalse) supportersclubs betekent niet dat de Rode Duivels op 14 november voor een leeg stadion zullen spelen. De deelnemende supportersclubs zullen geen bussen inleggen, maar hun leden kunnen wel beslissen om op eigen houtje naar Jan Breydel te trekken. "We maken ons geen illusies: leeg zal het stadion niet zijn", zegt de stem uit het Fan Board. "We willen vooral een signaal sturen. Zo bestaat ook het plan om in de oefenmatch tegen Mexico (10 november) na 80 minuten het stadion al te verlaten. De spelers en de bond moeten beseffen: zonder supporters zijn ze niets."

Voorzitter supportersfederatie 1895: "Actie niet ons initiatief"

Tijs Cools, voorzitter van de algemene supportersfederatie 1895, verzekerde aan onze redactie dat de boycot zeker niet het werk is van hun organisatie. "We hebben het bericht van de 'Belgium Ultra's' ook op een aantal internetfora gelezen. Enkele andere supportersclubs willen daarin meegaan, maar het is niet zo dat die oproep tot een boycot van ons komt", zegt Cools.



"We willen de mening van alle supporters respecteren. En als een aantal clubs dit met een boycot willen doen, dan is dat zo. Andere supportersgroepen blijven wel achter het team staan. Het is dus zeker niet zo dat 1895 opgeroepen heeft tot deze boycot", besluit de voorzitter van de overkoepelende supportersfederatie van de Rode Duivels.

