Steunwebsite voor Radja Nainggolan is groot succes Kevin De Munter

18u40 18 iksteunradja.be Rode Duivels AS Roma-kapitein Radja Nainggolan werd vorige week voor de tweede keer op rij uit de selectie gelaten door bondscoach Roberto Martinez en meer had de 30-jarige Thomas Rypens, inwoner van Muizen nabij Mechelen, niet nodig om een heus steunbetuigingsplatform op te zetten. Zijn website AS Roma-kapitein Radja Nainggolan werd vorige week voor de tweede keer op rij uit de selectie gelaten door bondscoach Roberto Martinez en meer had de 30-jarige Thomas Rypens, inwoner van Muizen nabij Mechelen, niet nodig om een heus steunbetuigingsplatform op te zetten. Zijn website iksteunradja.be werd inmiddels al een miljoen keer weergegeven op sociale media en liefst 26.000 keer gedeeld en becommentarieerd.

"Vorige week donderdag na de training was de aankomende selectie van bondscoach Martinez en de al dan niet aanwezigheid van Nainggolan een fel besproken onderwerp", zegt Rypens, zelf verdediger bij lokale tweedeprovincialer Sporting Tisselt. "Ik beloofde dat ik een website zou oprichten indien Radja niet zou worden opgeroepen. Vrijdag tijdens mijn dag verlof heb ik de site gemaakt en zaterdagochtend is hij online gegaan. Enkele vrienden deelden hem op hun sociale media en sindsdien ging het razendsnel doorheen heel Vlaanderen."

Photo News

Rypens is met dit initiatief niet aan zijn proefstuk toe, want enkele jaren geleden lanceerde hij na het ontslag van Georges Leekens ook al eens de website 'geretsforbondscoach'. "Die kreeg zo'n 20.000 keer reactie en was ook best succesvol, maar niet in deze mate", zegt de web development manager. "Of ik nu voor 'preudhommeforbondscoach' ga? (lacht) Neen, het is niet de bedoeling om een negatieve polemiek te creëren rond de Rode Duivels, integendeel. We zijn allemaal supporter van de nationale ploeg en willen de beste resultaten halen. Dat kan alleen met de beste Belgische voetballers en daar hoort een fitte Nainggolan ontegensprekelijk bij."



Appreciatie Radja

"De argumenten die de coach nu aanhaalt zijn ongeloofwaardig. Zijn statistieken en prestaties onderstrepen namelijk dat twee minuten te laat komen of een sigaretje roken net niet nefast zijn. Martínez hiermee onder druk zetten zou leuk zijn, maar ik maak me geen illusies. Een trainer van zijn allure zal zich hier niet door laten beïnvloeden, vermoed ik." En Nainggolan zelf? "Via via heb ik vernomen dat hij de steun wel apprecieert, maar ik verwacht ook niet dat hij het plots zal delen. Dat zou pas een polemiek zijn."(lacht)

Getty Images