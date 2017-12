Spelen Rode Duivels kwartfinale tegen Brazilië of Duitsland? "Wil je iets winnen, moet je toch eens zo'n grote horde nemen" Hans Op de Beeck

Bron: VRT 0 BELGA Martínez dolde al meteen met Gareth Southgate, de Engelse bondscoach, na de loting in het Kremlin Palace. Rode Duivels Een goeie loting. Dat is de teneur nadat België in zijn WK-poule is ingedeeld met Panama, Tunesië en Engeland. Bovendien spelen de Duivels in een mogelijke achtste finale tegen de eerste of de tweede uit groep H (Polen, Senegal, Colombia en Japan), waarna in een mogelijke kwartfinale waarschijnlijk Brazilië of Duitsland wacht. Marc Degryse op Sporza: "Wil je ooit echt iets presteren op een WK, moet je eens een keer voorbij zo'n grote horde."

Net als Jan Mulder had Marc Degryse het over een gunstige loting. "Samen met Engeland gaan we door", aldus de HLN-analist. "Engeland is toch een fantastische affiche. Met al onze Duivels in de Premier League, met Martínez die trainer is geweest van Wigan en Everton (21 jaar heeft onze bondscoach over het Kanaal gewerkt, nvdr). Ze kennen ons van binnen en buiten. Feit is dat je die Engelsen beter laat komen en het spel maken - dat kunnen ze toch niet. Zeker de voorbije grote toernooien, presteerde Engeland nooit op niveau. Tunesië is wat moeilijker, maar Panama is dan weer een cadeau."

"Niet onbelangrijk is dat we misschien de luxe hebben dat we het resultaat van de match tegen Engeland kunnen laten afhangen van welk land we willen in de achtste finale (de laatste poulematchen van groep H worden drie uur eerder afgewerkt, nvdr). Dat is niet te onderschatten", vervolgt Degryse. "Zo wordt die België - Engeland misschien toch nog een partij van belang, want de kans zit er natuurlijk in dat beide landen dan al geplaatst zijn."

Ook de 'gevreesde' poule G moet gerelativeerd worden: Sochi, waar België tegen Panama speelt op 18 juni, ligt op 1.360 kilometer van Moskou, Kaliningrad (België - Engeland op 28 juni) op 1.088, dat is telkens niet meer dan een flink uur vliegen. Terwijl de match tegen Tunesië op 23 juni wordt afgewerkt in het stadion van Spartak in Moskou, waar België zijn basiskamp heeft in en rond het golfresort Moscow Country Club.

In de mogelijke achtste finale wacht Polen, Senegal, Colombia of Japan. Degryse: "Dat zijn geen makkelijke tegenstanders, maar als je de ambitie hebt zeker de halve finale te spelen, moet je van een land als Polen winnen." Waarna waarschijnlijk een kraker tegen Brazilië of Duitsland volgt. "Zo ver in het toernooi tref je natuurlijk geen kneusjes meer. Als je iets wil presteren, moet je voorbij zo'n grote horde. De gezonde ambitie met die halve finale leeft in de groep. Ze schreeuwen niet van de daken dat ze wereldkampioen gaan worden, maar stellen wel dat ze het gaan proberen. Dat is de juiste manier."

