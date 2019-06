Spanje op zijn hoede voor Jonge Duivels: “Het is een geweldig team” Redactie

18 juni 2019

19u18

Bron: Belga 0 Belgisch voetbal Net als de Jonge Duivels verloren hun Spaanse leeftijdsgenoten zondag hun eerste wedstrijd op het EK U21. Italië was met 3-1 te sterk, waardoor ook Spanje woensdag met het mes op de keel op het veld komt. Sterspeler Ceballos en bondscoach De la Fuente toonden daags voor de wedstrijd tegen de Belgische beloften veel respect.

"We weten dat België tijdens de kwalificaties niet verloren heeft en dat ze vriendschappelijk wonnen van Italië", aldus Ceballos. "Het is zeker een sterk team. Wij hebben tegen Italië enkele fouten gemaakt. Het doel is om die fouten woensdag recht te zetten. We zitten nog maar in het begin van het toernooi. We kunnen onze negatieve situatie nog omkeren. De wedstrijd tegen België voelt dan ook als een finale. Iedereen weet dat we moeten winnen, want we willen ons zaterdag tijdens de laatste groepsmatch kwalificeren voor de halve finales. Van België weten we dat het een snel team is, dat sterk is op de tegenaanval. Hun voetbal, dat meer verticaal gericht is, is helemaal anders dan het onze. Wij proberen altijd balbezit te houden. We gaan ons spel voor deze wedstrijd ook niet veranderen. We zijn er klaar voor.”

De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente benadrukte dat kwalificatie voor de halve finales absoluut het doel blijft van ‘La Rojita’. “We moeten absoluut winnen en liefst nog met zoveel mogelijk goals. Het was een dreun om de eerste wedstrijd te verliezen. Zowel fysiek als psychologisch. De tijd tussen de wedstrijden is kort, maar we hebben nog één dag om te herstellen.”

Over tegenstander België had De la Fuente niets dan lof. “Het is een geweldig team, dat ook echt speelt als een team. Het collectief is hun sterkte. Ik wil geen Belgische individuen uitlichten, maar ook individueel zijn sommige spelers erg sterk. Hun spel is meer verticaal gericht, op de tegenaanval, met snelle buitenspelers. We moeten proberen hun omschakeling te onderscheppen. We hebben veel respect voor België en zullen op ons best moeten zijn, maar we hebben ook geen schrik.”