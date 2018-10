Spanjaard Antonio Mateu Lahoz leidt België-Zwitserland XC

09 oktober 2018

12u52

Bron: Belga 0 Rode Duivels De Europese voetbalbond UEFA heeft de Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz aangeduid als spelleider voor het Nations Leagueduel tussen België en Zwitserland, vrijdagavond in het Koning Boudewijnstadion.

De 41-jarige Mateu Lahoz was erbij op het voorbije WK en floot er de groepsmatchen Denemarken-Australië en IJsland-Kroatië.

In augustus 2015 was de Spanjaard scheidsrechter tijdens het barrageduel voor de Champions League tussen Club Brugge en Manchester United. Het werd toen 0-4 in Jan Breydel.

België en Zwitserland begonnen vorige maand allebei met een vlotte zege tegen IJsland aan de Nations League. De Rode Duivels wonnen met 0-3 in Reykjavik, de Zwitsers haalden het thuis met 6-0.