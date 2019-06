Sebastiaan Bornauw: “Dit doet ongelooflijk veel pijn” LPB

19 juni 2019

21u07 1

Sebastiaan Bornauw, die de Belgen voor rust weer op gelijke hoogte bracht, baalde van de late Spaanse winning goal. “Dit doet ongelooflijk veel pijn”, zei de Anderlecht-verdediger voor de microfoon van Sporza. “Wij proberen bij die 2-1 te counteren, maar dat lukt niet. Ik denk dat ik de bal nog raak. Wat als ik die bal niet raak? Jammer genoeg verdwijnt hij in doel. Spanje was wel de beste ploeg. Ze kregen de beste kansen, maar wij hadden er ook. Vandaag zat er misschien een gelijkspel in. Het EK zit er nog niet op. We moeten nog spelen tegen een sterk Italië en tonen wat we waard zijn. We moeten spelen voor België.”