Schotten en IJslanders maken selecties bekend voor duels met Rode Duivels YP

27 augustus 2018

14u14

Bron: Belga 0 Rode Duivels De Schotse bondscoach Alex McLeish heeft vandaag zijn kern bekendgemaakt voor de vriendschappelijke interland tegen de Rode Duivels (7 september) en de Nations League-opener tegen Albanië (10 september). McLeish, in het seizoen 2014-2015 trainer van Racing Genk, begon in februari aan zijn tweede ambtstermijn als bondscoach van Schotland.

De bekendste namen in de 23-koppige selectie van McLeish zijn linksachter Andy Robertson (Liverpool) en middenvelders Scott McTominay (Manchester United) en Stuart Armstrong (Southampton). De fel verjongde selectie van McLeish nam eind vorig jaar, na de uitschakeling voor deelname aan het WK in Rusland, al afscheid van enkele ervaren rotten als Darren Fletcher (Stoke City), James Morrison (West Bromwich Albion), Robert Snodgrass (West Ham United), James McArthur (Crystal Palace) en Steven Fletcher (Sheffield Wednesday).

Zowel het duel tegen België als dat tegen Albanië (beiden aftrap om 20u45) wordt gespeeld in Hampden Park in Glasgow. Schotland is in de Nations League in divisie C ingedeeld in groep 1, met naast Albanië ook nog Israël. Het is de enige groep in divisie C met slechts drie landen.

Vrijdag maakt Roberto Martinez zijn selectie bekend voor de duels van de Rode Duivels tegen Schotland en IJsland (11 september). IJsland wordt voor de Duivels eveneens het eerste Nations League-duel.

Selectie:

Doelmannen: Jordan Archer (Millwall/Eng), Craig Gordon (Celtic/Sch), Allan McGregor (Rangers/Sch)

Verdedigers: Jack Hendry (Celtic/Sch), Charlie Mulgrew (Blackburn Rovers/Eng), Stephen O'Donnell (Kilmarnock/Sch), Andy Robertson (Liverpool/Eng), Graeme Shinnie (Aberdeen/Sch), John Souttar (Hearts/Sch), Kieran Tierney (Celtic/Sch)

Middenvelders: Stuart Armstrong (Southampton/Eng), Tom Cairney (Fulham/Eng), James Forrest (Celtic/Sch), Ryan Fraser (Bournemouth/Eng), Kevin McDonald (Fulham/Eng), John McGinn (Aston Villa/Eng), Callum McGregor (Celtic/Sch), Scott McTominay (Manchester United/Eng), Callum Paterson (Cardiff City/Wal)

Aanvallers: Leight Griffiths (Celtic/Sch), Oliver McBurnie (Swansea City/Eng), Matt Phillips (West Bromwich Albion/Eng), Johnny Russell (Sporting Kansas City/VSt)

IJsland houdt vast aan WK-kern voor duel tegen Rode Duivels

De Zweed Erik Hamrén, de nieuwe bondscoach van IJsland, heeft zijn 23-koppige selectie bekendgemaakt voor de Nations League-duels tegen Zwitserland (8 september) en België (11 september). Hamrén houdt grotendeels vast aan de IJslandse kern die op het voorbije WK in Rusland de eerste ronde niet overleefde. 18 van de 23 WK-gangers werden opnieuw opgeroepen.

Hamrén had in zijn selectie geen plaats voor verdediger Samuel Fridjonsson (Valerengen), middenvelders Aron Gunnarsson (Cardiff City) en Olafur Skulason (Fylkir, ex-Zulte Waregem) en aanvallers Alfred Finnbogason (Augsburg, ex-Lokeren) en Albert Gudmundsson (AZ). Skulason kondigde na het WK zijn afscheid als international aan, terwijl kapitein Gunnarsson en scherpschutter Finnbogason geblesseerd zijn. IJsland kende na haar historische EK in 2016 (kwartfinales) een tegenvallend WK. De Scandinaviërs mochten na een 1/9 in de groepsfase meteen inpakken.

De nieuwkomers in de kern zijn verdediger Jon Fjoluson (Rostov), middenvelders Runar Sigurjonsson (Grasshoppers), Victor Palsson (FC Zürich) en Vidar Kjartansson (Maccabi Tel Aviv) en aanvaller Kolbeinn Sigthorsson (Nantes).

IJsland opent de Nations League in groep 2 op 8 september met een duel in Sankt Gallen tegen Zwitserland (om 18u00). Op 11 september wacht in Reykjavik het thuisduel tegen de Rode Duivels (om 20u45).

Vrijdag maakt Roberto Martinez zijn selectie bekend voor de duels van de Rode Duivels tegen Schotland (8 september, vriendschappelijk) en IJsland (11 september).

Selectie:



Doelmannen: Hannes Halldorsson (Qarabag/Aze), Frederik Schram (Roskilde/Den), Runar Runarsson (Dijon/Fra)

Verdedigers: Birkir Saevarsson (Valur Reykjavik/IJs), Ragnar Sigurdsson (Rostov/Rus), Kari Arnason (Gençlerbirligi/Tur), Ari Skulason (Lokeren/BEL), Sverrir Ingason (Rostov/Rus), Hörour Magnusson (CSKA Moskou/Rus), Jon Fjoluson (Krasnodar/Rus), Holmar Eyjolfsson (Levski Sofia/Bul)

Middenvelders: Birkir Bjarnason (Aston Villa/Eng), Johann Berg Gudmundsson (Burnley/Eng), Emil Hallfredsson (Frosinone/Ita), Gylfi Sigurdsson (Everton/Eng), Rurik Gislason (Sandhausen/Dui), Arnor Traustason (Malmö/Zwe), Runar Sigurjonsson (Grasshoppers/Zwi), Victor Palsson (FC Zürich/Zwi)

Aanvallers: Kolbeinn Sigthorsson (Nantes/Fra), Jon Dadi Bödvarsson (Reading/Eng), Vidar Kjartansson (Maccabi Tel Aviv/Isr), Björn Bergmann Sigurdarson (Rostov/Rus)