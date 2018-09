Schotse kapitein om in de gaten te houden: "Vijf jaar geleden wees ik Kompany zijn plaats in de tribune. Hij zal het niet meer weten, maar ik wel" NVK

07 september 2018

08u43 0 Rode Duivels Voor de vorige Schotland-België begeleidde een tiener de geblesseerde Vincent Kompany naar een plaats in de tribune. Vandaag is Andrew Robertson kapitein van Schotland.

6 september 2013. De geblesseerde Vincent Kompany komt toe in Hampden Park, waar de Rode Duivels een WK-kwalificatiewedstrijd afwerken tegen Schotland. Een bedeesde jongeman begeleidt de verdediger naar zijn plaats in de eretribune. Andrew Robertson.

"Ik wees Kompany zijn zitje aan en gaf hem het wedstrijdprogramma. Hij zal het zich niet herinneren. Ik wel."

Wist Kompany toen veel dat de puisterige tiener vijf jaar later de Champions League-finale zou spelen met Liverpool.

Robertsons parcours dient als voorbeeld voor hoe het óók kan. Geen verwend jeugdproduct dat van zijn twaalfde de hemel in wordt geprezen en sloten geld verdient. Wel zijn carrière beetje bij beetje uitgebouwd - al was het noodgedwongen. Als tiener duwde Celtic Glasgow hem naar de uitgang. Te klein, vond de club. "Ik was er kapot van. Ging naar Queen's Park. Achteraf gezien was dat het beste dat me kon overkomen."

Bijklussen bij bond

Reculer pour mieux sauter. Al voelde zijn stap terug als een trede missen op een donkere trap - het leek echt fout te kunnen aflopen. Als 18-jarige tweette Robertson: "Op mijn leeftijd is het leven waardeloos zonder geld. #jobnodig." Queen's Park betaalde enkel zijn onkosten, waardoor de jonge Schot moest bijklussen om rond te komen. Dat kon halftijds bij de voetbalbond, waar Robertson een baantje als administratief medewerker versierde.

Toen de Schotse eersteklasser Dundee hem wegplukte, kon de linksachter zich helemaal op voetbal concentreren. Niet lang daarna volgde Hull City, waarmee hij degradeerde, maar wel de aandacht van Jürgen Klopp had getrokken.

In de kerstperiode eind 2017 brak Robertson ook door op Anfield. Hij vocht zich in de basis en gaf zijn plaats niet meer af. Vandaag draagt hij de kapiteinsband van Schotland. En weet Vincent Kompany maar al te goed wie Andrew Robertson is. (NVK)