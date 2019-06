Schotse bondscoach is oude bekende van Lukaku: “Op training moest ik Romelu van het veld sleuren” ODBS

10 juni 2019

20u21

Bron: Belga 0 Rode Duivels De Rode Duivels kijken dinsdag (20u45) in het Koning Boudewijnstadion Schotland in de ogen. “We moeten hopen op een perfecte prestatie, vooral defensief. Want elke fout zal afgestraft worden”, stelde de Schotse bondscoach Steve Clarke, die nog met Romelu Lukaku gewerkt heeft bij West Bromwich, in het Koning Boudewijnstadion.

Clarke werd drie weken geleden aangesteld als opvolger van de ontslagen Alex McLeish (ex-Genk) en debuteerde zaterdag als bondscoach met een nipte 2-1 zege tegen Cyprus. Twee minuten na de gelijkmaker van Ioannis Kousoulos in de 87ste minuut zorgde invaller Oliver Burke ervoor dat de drie punten in Hampden Park bleven. Schotland staat zo met zes punten naast Rusland op de tweede plaats, op drie punten van België.

“Er gingen veel dingen goed in onze wedstrijd tegen Cyprus, enkele elementen moeten echter beter voor onze match tegen België”, zei Clarke. “Je kan niet alles veranderen in zeven trainingssessies. Maar ik denk dat onze vorm goed was tegen Cyprus. Soms gingen we er misschien te hard voor, maar dat kwam doordat we absoluut de drie punten wilden pakken.”

De nummer 44 op de FIFA-ranking is uiteraard op zijn hoede voor de confrontatie met ‘s werelds nummer een. In september van vorig jaar gaven de Duivels de Schotten een 0-4 pandoering. “Aangezien ik nog niet lang bondscoach ben, heb ik die oefeninterland heel snel bekeken. Nu komt het er op aan ons plan goed uit te voeren tegen de Belgen”, vervolgde Clarke. “We moeten hopen op een perfecte prestatie, vooral defensief. Want elke fout zal afgestraft worden. We zullen hen met respect behandelen. Maar we willen het hen morgenavond zo lastig mogelijk maken. We weten tot wat België in staat is. Het wordt een mooie uitdaging.”

In het seizoen 2012-2013 had Clarke als coach van West Bromwich Albion Romelu Lukaku onder zijn hoede. “Het was fantastisch om met hem te werken. Dat seizoen maakte hij 17 doelpunten. Romelu werkt enorm had. Op training moest ik hem van het veld sleuren, zodat hij zijn benen ook wat rust zou gunnen. Hij bleef maar oefenen. Ik ben blij dat hij zo’n mooie carrière aan het uitbouwen is. Al hoop ik dat hij het morgenavond niet te goed zal doen.”