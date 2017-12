Saoedi-Arabië biedt 1 miljoen voor match tegen Rode Duivels Rudy Nuyens

Nu de Rode Duivels weten tegen wie ze spelen in de groepsfase van het WK, kan definitief werk gemaakt worden van de voorbereiding op het eindtoernooi. Roberto Martínez kiest voor één interland in maart en drie in mei-juni, vlak voor de afreis naar Rusland. Er is meteen ook een hoofdkandidaat voor de oefeninterland in maart - gepland tussen de 17de en de 30ste. Saoedi-Arabië, dat op het WK in een groep zit met Rusland, Uruguay en Egypte, is bereid om 1 miljoen euro neer te tellen voor een oefeninterland in Brussel. Er is nog geen contract getekend, maar de kans is groot dat het in de volgende weken tot een akkoord komt. Onder meer het veiligheidsluik moet nog in detail onderzocht worden.

Voor de drie interlands eind mei en begin juni wordt gedacht aan nog openstaande akkoorden. Zo zou Frankrijk in Brussel kunnen komen spelen en hebben Spanje en Noorwegen nog een thuiswedstrijd tegen de Rode Duivels tegoed. Maar ook een oefeninterland tegen Italië blijft een piste.

REUTERS Osama Hawsawi, ex-Anderlecht, in conclaaf met de ref tijdens een wedstrijd tegen Portugal.