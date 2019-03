Russische bondscoach hoopt op stunt tegen Duivels: "Weet dat we kansen zullen krijgen" YP

20 maart 2019

14u21

Bron: Belga 0 Rode Duivels De Rode Duivels trappen morgen hun kwalificatiecampagne richting het EK 2020 af met een thuiswedstrijd tegen Rusland. Stanislav Cherchesov, de Russische bondscoach, beseft dat zijn team een warme avond wacht in het Koning Boudewijnstadion, maar vreest de Belgen niet. "Wij verschijnen heel goed voorbereid aan de start", blikte de trainer vooruit.

De Russen zijn de laatste jaren niet meer de voetbalgrootmacht van weleer. Vorig jaar steeg het team op het WK in eigen land wel boven zichzelf uit. Rusland schopte het tot in de kwartfinales, en schakelde onderweg schaduwfavoriet Spanje uit na strafschoppen. Cherchesov trekt zich aan dat resultaat op voor het duel met de Belgen, op dat WK de nummer drie. "De Belgen staan niet voor niets op de eerste plaats op de FIFA-ranking", vertelde Cherchesov. "We zijn ons van hun kwaliteiten bewust, maar weten dat er tijdens de partij zoals altijd ook kansen voor ons zullen komen. Wij hebben veel info over de Belgische ploeg ingewonnen, en ik voel dat we klaar zijn voor de wedstrijd. Al blijft het natuurlijk ook altijd wat afwachten hoe de match verloopt.”

Cherchesov doet tegen de Belgen mogelijk beroep op Yuri Zhirkov. De 35-jarige verdediger van Zenit (87 caps) zette na het WK een punt achter zijn interlandloopbaan, maar de kans bestaat dat hij achterin moet depanneren. Cherchesov riep Zhirkov alvast weer op voor de confrontatie met België. "Maar het maakt niet uit wie op het veld staat, we hebben spelers genoeg", verduidelijkte de T1. "Iedereen is er klaar voor. Knopen hak ik pas morgen door, ook over wie er bij ons in doel zal staan.”

Dzyuba kijkt uit naar “kraker”

Aanvaller Artem Dzyuba wil de Belgische verdediging het vuur aan de schenen leggen. “Ik kijk er altijd naar uit om een topploeg in de ogen te kijken”, verklaarde de spits van Zenit Sint-Petersburg die in 32 interlands al goed was voor vijftien treffers. De laatste maanden zwijgt zijn kanon bij de Russen echter, na het WK vond hij nog maar eenmaal de weg naar doel, begin september in Turkije (1-2). “Ik weet dus wat me tegen België te doen staat”, vertelde de Russische captain. “Ik wil altijd als ik op het veld sta scoren, zo simpel is het. Ikzelf ben er niet zo mee bezig dat ik al even droog sta, dat is meer voer voor de media.”

Bij Zenit deelde Dzyuba enkele jaren geleden de kleedkamer met Axel Witsel. De middenvelder van Borussia Dortmund moet de wedstrijd met de Russen wel laten schieten met een blessure aan de adductoren. “Axel ken ik goed, maar ik weet dat de Belgen ook zonder hem veel kwaliteiten hebben. De match van morgen heeft alles om een kraker te worden. Ik kijk ernaar uit om de nummer 1 van de FIFA-ranking te bekampen.”