Rusland, hier komt België! Duivels tanken vertrouwen in uitzwaaiwedstrijd tegen Costa Rica met knappe goals en 4-1-cijfers Hans Op De Beeck en Thomas Lissens

11 juni 2018

22u38 2237 Rode Duivels En of de Rode Duivels woensdag met vertrouwen afzakken naar Rusland. Costa Rica kwam nog op voorsprong, maar daarna toonde België dat de offensieve patronen er steeds beter ingeslepen zitten. 4-1! Russia, here we come.

Neen, Costa Rica is -net als Egypte woensdag- geen topland. En ja, de Duivels kwamen op achterstand na een vermijdbare tegengoal. Slecht wegkoppen van Vertonghen, amechtig verdedigen van Alderweireld, geweldige afwerking van Bryan Ruiz. Eentje voor de Buffalo-fans. Maar mogen we toch ook even gewoon oprecht blij zijn met wat Onze Jongens vandaag op de mat brachten? Als de vraag was of de Duivels na vanavond met de nodige gemoedsrust konden afzakken naar het WK, dan is het antwoord dat Brussels Airlines een tweede vliegtuig kan charteren richting Rusland. Voor al die extra valiezen met tonnen vertrouwen. De grootste ongetwijfeld voor Eden Hazard. De kapitein was opnieuw een lust voor het oog en bereidde de gelijkmaker van Mertens voor.

De Belgische aanvalsdrang was gewoonweg niet in te tomen. De 2-1 van Vertonghen werd eerst nog onterecht afgekeurd, die van Lukaku op assist van Mertens niet. Mooi doelpunt - en de avond zou nog een pak mooier worden voor Romelu. Snel na de rust verzilverde hij met een ware buffelstoot ook een voorzet van de voor Meunier ingevallen Chadli, die steeds nadrukkelijker naar een basisplaats solliciteert. De 36ste interlandgoal alweer van onze all-time topschutter. En ook Batshuayi pikte als invaller een goaltje mee na het betere voorbereidende werk van Hazard en Lukaku.

Lukaku-Hazard-Mertens: u merkt dat de offensieve animatie top was, met daarachter De Bruyne die goed was voor twee pré-assists. Net wat Martínez vanavond wou zien. Het uitvallen van Hazard was de enige smet op een leuke voetbalavond, al leek zijn vervanging er vooral eentje uit voorzorg. Te hoog van de toren blazen blijft uit den boze, maar het WK mag beginnen voor de Duivels.