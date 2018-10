Ronald Koeman: "In de breedte hebben we misschien wel meer talent dan België” TLB

17 oktober 2018

00u10

Bron: Belga 0 Rode Duivels Ronald Koeman lijkt Oranje na magere jaren opnieuw op de rails te zetten. Na de 3-0-thuiszege van zaterdag tegen Duitsland werden de Rode Duivels in Brussel op een 1-1-gelijkspel gehouden, in een Derby waarin beide bondscoaches een veredeld B-elftal tussen de lijnen stuurden.

"In de breedte hebben we misschien wel meer talent dan België", stelde de Nederlandse bondscoach Ronald Koeman na de wedstrijd onomwonden vast.

Uit de 127e Derby der Lage Landen bleek dat de Belgische invallers niet het niveau van de basisspelers halen. In de tweede helft moesten die invallers het onderspit delven tegen een Nederlands B-elftal, uiteindelijk mochten de Duivels nog blij zijn dat het bij 1-1 bleef - de beste kansen waren immers voor de bezoekers. "In die tweede helft waren we beter dan de thuisploeg. Het bewijst dat we in de breedte sterk zijn, er zit veel talent in deze groep. De verklaring daarvoor is dat er bij ons in de laatste twee maanden veel nieuwe jongens zijn bijgekomen, die nu allemaal aan de deur kloppen. In het begin van de wedstrijd was het dan weer niet goed, maar dan moet je ook naar de grote klasse van de tegenstander kijken, met spelers als Hazard en Mertens."

Uitgerekend Club Brugge-winger Arnaut Danjuma zette bij Nederland een opvallende prestatie neer. Hij bekroonde zijn eerste basisplaats meteen met een doelpunt. "We hadden de keuze gemaakt om eens met een echte buitenspeler te starten op die positie, hij speelt daar ook bij Club. Hij zorgde voor dreiging en scoorde een goeie goal. Op verdedigend vlak had hij het niet altijd even makkelijk."

Memphis Depay is intussen weer helemaal boven water gekomen en zaaide constant paniek in de Belgische verdediging. De spits van Olympique Lyon lijkt een van de leidersfiguren te worden in dit nieuwe Oranje. "Hij voelt aan dat hij nu een van de eersten is die op het wedstrijdblad staat en dat geeft vertrouwen. Op het veld krijgt hij in dit systeem dan weer veel vrijheid en dat heeft hij nodig om het beste uit zichzelf te halen. Hij is ook veel meer bezig met de groep, daarin is Memphis echt gegroeid", eindigde Koeman.